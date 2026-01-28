DE
Fondateur du groupe Krokodil
Le pionnier du rock suisse Hardy Hepp est décédé à 81 ans

Hardy Hepp, pionnier du rock progressif suisse, est décédé lundi à Zurich à 81 ans. Fondateur du groupe Krokodil en 1969, il a marqué le renouveau culturel des années 1960 en Suisse.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Hardy Hepp en 1969: le pionnier zurichois du rock en Suisse est décédé à 81 ans.
Photo: Keystone
ATS Agence télégraphique suisse

Le pionnier du rock progressif suisse Hardy Hepp est décédé lundi à l'âge de 81 ans. Le Zurichois était l'une des figures les plus importantes du renouveau culturel des années 1960 en Suisse.

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux par son compagnon de route musical Sam Mumentaler. Hardy Hepp a fondé en 1969 Krokodil, l'un des tout premiers groupes de rock suisses. Il s'est notamment produit au Hallenstadion de Zurich en première partie des Rolling Stones.

Hardy Hepp a aussi produit le premier album de Toni Vescoli, autre pionnier musical alémanique, chanteur du groupe Les Sauterelles. Il était également co-producteur du légendaire trio Minstrels, qui a connu un énorme succès en Suisse alémanique en 1976 avec «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa».

