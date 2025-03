Que célébrons-nous exactement le 8 mars?

Dans le monde entier – y compris dans de nombreuses villes suisses – des femmes manifestent le 8 mars pour l'égalité des droits à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. (image symbolique) Photo: EYSTONE/ Peter Schneider

Stéphanie Jenzer

Elle est appelée par différents noms: journée internationale de la femme, journée de lutte des femmes ou journée mondiale de la femme. Sa vraie appellation? Journée internationale des droits des femmes. Sa date de création, et l'identité de ses instigatrices sont également floues. On peut remonter au 8 mars 1857, date à laquelle des ouvrières du textile américaines auraient fait grève, ce qui n'est toutefois pas attesté.

Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un document, le sens est toujours resté le même. Il est question de l'égalité des droits, du droit de vote des femmes et de l'émancipation des ouvrières. Il est attesté que le 19 mars 1911, plus d'un million de femmes sont descendues dans les rues de différents pays, dont la Suisse, pour faire entendre leur voix. Ce n'est que dix ans plus tard que la Journée internationale de la femme a eu lieu chaque année.

Le 8 mars 1975, les Nations unies ont organisé la célébration de la «Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix mondiale». Depuis lors, cette date symbolise la lutte pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. Voici les principales questions relatives à la Journée de la femme.

1 Qu'est-ce que la Journée internationale des droits des femmes?

La première journée mondiale de la femme a été célébrée aux États-Unis le 8 mars 1911. La fondatrice était la social-démocrate allemande Clara Zetkin. Sous son impulsion, des femmes se sont rassemblées dans plusieurs pays – en Suisse, au Danemark, en Autriche et en Suède – et ont revendiqué le droit à la participation politique, un salaire égal à celui des hommes ainsi qu'une meilleure protection du travail et de la santé.

2 Comment cette journée est-elle célébrée au niveau international?

Dans le monde entier, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée de différentes manières. Dans certains pays, ce sont principalement des événements et des manifestations autour du thème de l'égalité des droits qui sont organisés. Dans d'autres pays, la journée n'a plus grand-chose à voir avec le féminisme. En Russie notamment, le 8 mars est une fête importante – un mélange de fête des mères et de Saint-Valentin. Les hommes offrent des fleurs, des chocolats ou du parfum à leur femme, à leurs collègues et à leur mère. En Chine, les femmes bénéficient d'une demi-journée de congé, surtout dans les entreprises d'État.

3 Avons-nous encore besoin d'une tel événement de nos jours?

Evidemment. Aujourd'hui encore, les femmes gagnent moins que les hommes dans plusieurs professions. Selon la conseillère nationale Maya Graf, coprésidente d'alliance F – l'organisation de lobbying politique pour l'égalité des femmes et des hommes dans l'économie, le travail, la famille et la société – les jeunes femmes entrent dans le processus de travail avec un salaire inférieur de 8%. Dans la sphère privée, elles assument le plus souvent les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Dans le domaine professionnel, les femmes occupant des postes de direction sont encore rares. La conciliation de la vie professionnelle et familiale est souvent un obstacle à la carrière.

4 Quelles sont les femmes les plus admirées en Suisse?

Selon un sondage Bluewin 2016 – dans lequel 753 Suisses ont été interrogés – les femmes les plus remarquables sont aussi bien des conseillères fédérales que l'ancienne procureure de la Confédération Carla del Ponte. La skieuse Lara Gut-Behrami est, elle aussi, très appréciée.

5 Quelles sont les femmes qui bousculent la politique?

La part des femmes en politique, qui ne cessait de croître avant l'an 2000, stagne. Alors qu'elle était auparavant de plus de 26,5%, elle se situe aujourd'hui juste au-dessus de 25%. En 2010, le Conseil national et le Conseil des États ont tous deux été présidés par une femme. En 2011, le Conseil fédéral comptait pour la toute première fois une majorité de femmes: Micheline Calmy-Rey, Simonetta Sommaruga, Doris Leuthard et Eveline Widmer-Schlumpf. Aujourd'hui, trois femmes sont au gouvernement: Karin Keller-Sutter, Elisabeth Baume-Schneider et Viola Amherd. Cette dernière est la première femme ministre de la Défense de l'histoire de la Suisse.

En comparaison internationale, la Suisse se situe dans la moyenne européenne avec 42% de femmes au gouvernement. En 2023, : la Finlande avait un taux de 72%. Dans sept États, cette proportion est supérieure à 50%.

6 Dans quels pays les droits des femmes ne sont-ils pas encore reconnus?

Dans de nombreuses régions du monde, les femmes sont encore largement lésées par rapport aux hommes. L'un des plus grands problèmes reste la violence domestique. Dans neuf cas sur dix, les femmes en sont les victimes au niveau international. Le sexisme au quotidien est également un sujet de préoccupation; les femmes sont souvent discriminées du simple fait de leur sexe, parfois considérées «seulement» comme des femmes au foyer et des mères.

De nombreux problèmes ont des racines traditionnelles et culturelles, comme l'excision des femmes dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, le mariage forcé ou la mort par crime d'honneur.

Le droit à l'éducation est également limité dans le monde entier: 130 millions de filles n'ont en effet pas accès à l'éducation. C'est le chiffre que l'organisation de développement One a publié lundi en se basant sur des données de l'organisation de l'éducation de l'ONU, l'Unesco.