Les partis politiques suisses ont déclaré des recettes d'un total de 22,4 millions de francs pour l'année 2024, annonce vendredi le Contrôle fédéral des finances. Celles-ci ont diminué de 3,9 millions en un an.

Les finances des partis suisses reculent de près de 4 millions

Les finances des partis suisses reculent de près de 4 millions

Les partis politiques présents à l'Assemblée fédérale ont l'obligation de déclarer leurs recettes (archives). Photo: KARL-JOSEF HILDENBRAND

ATS Agence télégraphique suisse

Les partis politiques suisses ont enregistré en 2024 des recettes de 22,4 millions de francs, selon le Contrôle fédéral des finances. Cela représente une baisse de 3,9 millions par rapport à l’année précédente. Le PS a enregistré le montant total de recettes le plus élevé (8,2 millions en 2024, contre 9 millions en 2023). Le PLR a déclaré 3,4 millions (contre 3,5 millions en 2023), l’UDC 2,8 millions (contre 3,9 millions en 2023) et le Centre 2,6 millions (contre 3,1 millions en 2023).

Les recettes des Vert-e-s (1,8 million) et des Vert’libéraux (1,2 million) ont aussi dépassé la barre du million. L'UDF, le PEV, le MCG et la Lega ont également déclaré des recettes. Les partis doivent déclarer les dons à partir de 15'000 francs, les recettes obtenues lors de manifestations, celles issues de la vente de biens et services ainsi que les recettes provenant des cotisations des membres et de contributions liées à un mandat. Les contributions reçues par les groupes ne doivent pas être annoncées.