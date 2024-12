Ochsner Sport pourra bien racheter les magasins SportX

La Commission fédérale de la concurrence n'a posé aucune condition à la cession par Migros d'une partie de ses points de vente de l'enseigne SportX à Ochsner Sport et Dosenbach (archives). Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Plus rien ne s'oppose désormais à la reprise par Ochsner Sport de 27 magasins de l'enseigne SportX de Migros. La Comco a approuvé la vente par le numéro un suisse du commerce de détail de 27 de ses 49 points de ventes SportX à Ochsner Sport et Dosenbach. La Commission fédérale de la concurrence (Comco) n'a posé aucune condition à la transaction, a déclaré mardi son vice-directeur Frank Stüssi, interrogé par l'agence de presse AWP. En juillet dernier, les deux entreprises avaient la reprise par le distributeur d'articles et vêtements de sport Ochsner Sport de 27 des 49 magasins SportX. Migros avait alors précisé que 24 points de ventes continueraient à être exploités sous la marque Ochsner Sport, les trois restants devant l'être sous la raison-sociale Dosenbach. Les travaux de transformation doivent débuter en mars prochain.

Migros avait fait part de sa volonté de se séparer de SportX et de plusieurs autres filiales en février dernier, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur coeur de métier. Depuis, le géant orange a cédé le distributeur d'articles d'électronique Melectronics ainsi que les magasins de vélos Bike World. Le géant orange a en outre décidé de fermer Bestsmile, une unité active dans l'orthodontie.

Migros a également prévu de céder son voyagiste Hotelplan, les magasins d'ameublement Micasa, ceux d'articles de jardin et de bricolage Do it + Garden ainsi que le fabricant de produits cosmétiques et d'hygiène Mibelle. Le détaillant avait en outre annoncé dans le cadre de sa réorientation la suppression de jusqu'à 1500 emplois sur un total d'environ 100'000. Le premier détaillant helvétique a justifié la mesure pour renforcer sa rentabilité.