DE
FR

120 emplois prévus
Quatre F-35 seront assemblés et testés en Suisse

Le DDPS valide le projet«Rigi» pour l'assemblage de quatre F-35A en Suisse. Ruag assemblera ces avions à Emmen (LU), créant environ 120 emplois. Cette décision s'inscrit dans le cadre des affaires compensatoires avec Lockheed Martin.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
Quatre F-35 seront assemblés en Suisse.
Photo: NurPhoto via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre des futurs F-35A seront bel et bien assemblés et testés en Suisse. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a validé le projet «Rigi», lequel prévoit le montage de ces avions sur le site d'Emmen (LU) de Ruag.

Ce projet, dévoilé en juin 2024, est désormais entériné, ont indiqué jeudi le DDPS et Ruag. Il fait partie des affaires compensatoires, qui contraignent le fabricant américain Lockheed Martin à attribuer, en contrepartie, des mandats à des entreprises suisses.

Les différents porteurs du projet doivent donner des informations détaillées jeudi en fin de matinée lors d'une conférence de presse sur la base aérienne de Payerne (VD).

Le DDPS a déjà annoncé que quelque 120 emplois seront créés. Lors de la présentation du projet en 2024, il était notamment prévu d'en baser environ 40% à Payerne, après deux ans de formation à Emmen.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus