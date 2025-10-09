Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Le DDPS valide le projet«Rigi» pour l'assemblage de quatre F-35A en Suisse. Ruag assemblera ces avions à Emmen (LU), créant environ 120 emplois. Cette décision s'inscrit dans le cadre des affaires compensatoires avec Lockheed Martin.

Quatre F-35 seront assemblés en Suisse. Photo: NurPhoto via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre des futurs F-35A seront bel et bien assemblés et testés en Suisse. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a validé le projet «Rigi», lequel prévoit le montage de ces avions sur le site d'Emmen (LU) de Ruag.

Ce projet, dévoilé en juin 2024, est désormais entériné, ont indiqué jeudi le DDPS et Ruag. Il fait partie des affaires compensatoires, qui contraignent le fabricant américain Lockheed Martin à attribuer, en contrepartie, des mandats à des entreprises suisses.

Les différents porteurs du projet doivent donner des informations détaillées jeudi en fin de matinée lors d'une conférence de presse sur la base aérienne de Payerne (VD).

Le DDPS a déjà annoncé que quelque 120 emplois seront créés. Lors de la présentation du projet en 2024, il était notamment prévu d'en baser environ 40% à Payerne, après deux ans de formation à Emmen.