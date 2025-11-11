La radicalisation des jeunes va plus vite que jamais

Au menu de ce lundi 11 novembre: la radicalisation des jeunes, l'IA au service de la traque des loups, l'erreur d'un musée sur un portrait royal, la stratégie de Lausanne contre le crack et pour finir la première campagne nationale contre les violences sexistes.

Il suffirait de quelques semaines entre le début de la radicalisation et le passage à l'acte chez les jeunes. (Illustration) Photo: Shutterstock

Qu'est-ce que peut bien nous réserver cette journée du mardi 11 novembre? Pour y répondre, Blick, avec le soutien de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses. C'est parti!

1 La radicalisation des jeunes s'accélère

On assiste à un raccourcissement du temps entre le début de la radicalisation et le passage à l'acte, met en garde mardi dans «24 heures» et la «Tribune de Genève» Mathieu Colin, directeur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et expert scientifique auprès du Centre d'information sur les croyances de Genève (CIC). «Dans les années 2000, il fallait en moyenne un peu plus d'un an [...] A présent [...] quelques semaines parfois suffisent», indique-t-il. Il pointe les réseaux sociaux, qui agissent comme «des accélérateurs, en mettant en contact les jeunes avec des communautés en ligne, via des plateformes de jeux vidéo ou des canaux plus cryptés comme Telegram». Et leurs algorithmes ont tendance, ajoute-t-il, à renforcer la visibilité des contenus problématiques.

2 Quand l’IA traque le loup

L'Organisation pour la protection des alpages Oppal, qui aide les éleveurs en plaçant des veilleurs dans les alpages pour protéger le bétail des attaques du loup, veut miser sur l'intelligence artificielle (IA) pour créer un programme permettant de reconnaître le prédateur sur les images thermiques, rapporte mardi «Le Nouvelliste». Le projet, financé par des fonds privés, a été lancé en collaboration avec l'Institut de recherche Idiap à Martigny (VS). «Le but, à terme, est que le système détecte de manière autonome la présence d'un loup, jusqu'à 300 mètres, et qu'il lance l'alerte», indique dans le journal Jérémie Moulin, directeur d'Oppal.

3 Le musée de Genève corrige une erreur vieille de 80 ans

La jeune Marie-Antoinette, future reine de France, exposée pendant près de 80 ans au musée d'art et d'histoire de Genève (MAH), était en réalité... sa soeur aînée, Marie-Caroline, révèle mardi la «Tribune de Genève». Le rétablissement d'identité est le travail de Marie-Eve Celio, responsable des arts graphiques au MAH, et de Catriona Seth, professeure de littérature à l'Université d'Oxford. «Je trouvais que le portrait présumé de Marie-Caroline faisait plus jeune, avec des mains potelées, enfantines, et il y avait la rose qui m'intriguait», explique dans le journal Marie-Eve Celio. L'erreur date d'avant l'acquisition en 1947 par le MAH de l'oeuvre du peintre genevois Jean-Etienne Liotard.

4 Lausanne présente sa stratégie contre la crise du crack

Inquiète face à l'augmentation de la consommation de cocaïne et face ses répercussions négatives sur la qualité de vie et la sécurité dans l'espace public, la municipalité de Lausanne dévoile mardi sa nouvelle stratégie pour faire face à la crise du crack. La feuille de route vise à renforcer l'accompagnement, la coordination et la sécurité. Les mesures sociosanitaires et sécuritaires qui en découlent seront également présentées.

5 Première campagne nationale contre les violences sexistes

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider lance mardi la première campagne nationale de prévention contre les violences domestiques, sexuelles et de genre. L'objectif est de sensibiliser la population et d'empêcher ces actes de violence. La campagne a été élaborée par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes en collaboration avec une large alliance regroupant la Confédération, les cantons, les communes et des organisations de la société civile.