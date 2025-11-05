DE
FR

Exposition
Kévin Germanier, premier designer à obtenir une carte blanche au mudac

En grande première, le mudac offre une carte blanche au designer suisse Kévin Germanier. Dès vendredi et jusqu'au 22 mars, le public pourra découvrir l'univers de cette figure incontournable de la mode, dont les créations ont séduit au-delà des frontières helvétiques.
Publié: il y a 46 minutes
Partager
Écouter
Le Mudac a donné carte blanche au créateur de mode Kévin Germanier pour son exposition "Les Monstrueuses".
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le mudac consacre pour la première fois une carte blanche au designer suisse Kévin Germanier. Dès vendredi et jusqu’au 22 mars, le musée invite le public à plonger dans l’univers audacieux de ce créateur dont les pièces écoresponsables et scintillantes rayonnent bien au-delà de la Suisse.

Sur 300 m2 au cœur du mudac, l'exposition déploie des mondes immersifs aux atmosphères uniques. «C'est une rétrospective qui montre autant les dessins réalisés quand j'avais sept ans que ma dernière collection haute couture. Son nom, 'Les Monstrueuses', est un petit gag en référence aux expressions romandes 'monstre cool, monstre bien'», a raconté le Valaisan mercredi devant la presse à Lausanne. «C'est dynamique, c'est coloré. J'aime à croire qu'on donne de la lumière aux gens, a -t-il ajouté.

Premier couturier suisse contemporain à présenter sa marque en Haute Couture en 2025, M. Germanier incarne un renouveau de la mode nourri par les enjeux environnementaux. Son langage singulier, son attention rigoureuse aux matières et son savoir-faire contribuent à faire rayonner la création suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus