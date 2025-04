1/6 La Confédération veut devenir plus durable. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

Berne sonne le glas de la voiture pour ses fonctionnaires. La Confédération souhaite que ses employés prennent l'habitude de se déplacer à vélo. Que ce soit pour une réunion à midi ou une simple visite dans un autre département, la mobilité douce sera privilégiée.

Afin d'inciter ses collaborateurs à utiliser la mobilité douce pour leurs déplacements professionnels, la Confédération fait l'acquisition de 125 vélos, qui seront désormais à la disposition des fonctionnaires comme véhicules de service. Ils pourront être réservés simplement en quelques clics. De plus, chaque vélo a été équipé d'un moteur électrique, afin de répondre au terrain vallonné de la capitale.

Un tournant dans les transports à la Confédération

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans un contexte clair: la Confédération veut devenir plus durable. En janvier dernier, le Conseil fédéral a adopté un plan de mobilité élaboré sous la direction de l'Office fédéral de l'environnement (DETEC). D'ici 2030, l'objectif est que l'administration fédérale soit aussi neutre que possible sur le plan climatique. Pour cela, les collaborateurs doivent être sensibilisés à l'importance de se rendre au travail de manière écologique.

Interrogé à ce sujet, le DETEC explique que les vélos électriques servent en premier lieu de moyen de transport complémentaire pour les petits déplacements professionnels. Selon le département, la mobilité douce est une solution gagnante pour tout le monde: elle améliore le bilan écologique de la Confédération et favorise la santé de ses fonctionnaires.

Beat Jans en chef de file

La promotion du vélo a déjà été testée, pendant la période du Covid-19, dans le cadre d'un projet pilote, qui se serait conclu comme un succès. Certaines unités administratives possèdent ou louent déjà leurs propres vélos électriques.

Et l'administration fédérale n'est pas seule dans sa quête: le conseiller fédéral Beat Jans apparaît lui aussi régulièrement sur son vélo, lorsqu'il arrive au Palais fédéral. Il a toutefois opté pour un modèle sans assistance électrique de la marque finlandaise Pelago. Une décision que ne partage pas la Confédération. Lors de l'achat des vélos électriques, Berne veut investir dans des marques suisses.

Limiter le nombre de voitures de service

Alors que les fonctionnaires se mettent de plus en plus en selle, il est parallèlement prévu de réduire le nombre de voitures de service. Selon un porte-parole du DETEC, la «gestion de la flotte» fait partie du plan de mesures adopté en janvier. «Dans ce cadre, la réduction du parc de voitures de service est également prise en compte.»

Pourtant, c'est plutôt une tendance inverse qui a été observée ces dernières années. En 2024, on dénombrait 1645 véhicules de service. Quatre ans plus tôt, il y en avait seulement 1480. Les voitures de service des consulats et ambassades suisses à l'étranger ne sont pas comprises dans ce chiffre.

Il faudra donc encore attendre quelques mois pour savoir si le tournant de l'administration fédérale en matière de mobilité sera réellement un succès. Les premiers résultats concernant les voitures de service sont attendus pour la fin de l'année.