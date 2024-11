1/2 Eden Golan vient à Zurich. Photo: IMAGO/SOPA Images

Raphael Rauch

Selon les informations de Blick, la chanteuse israélienne Eden Golan se produira le 25 novembre au Kunsthaus de Zurich. L'événement est organisé par les «Swiss Friends of the Israel Museum» – un événement de collecte de fonds pour le plus grand musée israélien de Jérusalem.

Eden Golan est connue du public suisse depuis le concours Eurovision de la chanson à Malmö (Suède), remporté par l'artiste suisse Nemo. Elle avait réussi à se hisser à la cinquième place, malgré l'hostilité massive dont elle avait fait l'objet. A Malmö, l'Israélienne ne pouvait se déplacer que sous protection policière.

Après la victoire de Nemo, une polémique a éclaté. Eden Golan a reproché à Nemo de s'être détourné d'elle alors qu'elle souhaitait le féliciter pour son triomphe. Jusqu'à présent, Nemo n'a pas commenté ces accusations.

L'année prochaine, l'Eurovision aura lieu à Bâle. Que fait la SSR pour que les incidents de Malmö ne se reproduisent pas à Bâle? «Notre objectif est de permettre une fête paisible et belle», répond le porte-parole de l'Eurovision Edi Estermann. «Nous nous préparons en conséquence et prenons des mesures pour assurer la sécurité ainsi que pour protéger l'intégrité de tous les participants et de tous les visiteurs à Bâle». La ville de Bâle souligne: «Notre objectif est d'organiser une fête pacifique et rassembleuse. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité.»