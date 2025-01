1/6 Le nouveau sac de collecte doit contenir toutes sortes d'emballages en plastique ainsi que des berlingots. Photo: Beat Brechbuehl

Milena Kälin et Mathilde Jaccard

La Suisse est considérée comme le pays du recyclage. Il n'y a qu'une matière qui pose problème: le plastique. Chaque année, les ménages suisses produisent environ 195'000 tonnes d'emballages plastiques et de berlingots. Et la majeure partie de ces déchets est incinérée... seuls 3% sont recyclés à ce jour.

Avec le nouveau sac de collecte en plastique Recybag, cela devrait changer! «Nous comblons ainsi l'une des plus grandes lacunes de l'économie circulaire suisse», déclare Odile Inauen, directrice de Recypac, lors de la conférence de presse à Berne.

Que mettre dans le sac de collecte?

Dans ce nouveau sac, vous pouvez collecter toutes sortes d'articles en plastique comme les bouteilles de produits de nettoyage, les pots de yaourt, les tubes ou même les emballages. Les berlingots peuvent également être jetés dans ce sac. Par contre, les bouteilles en PET, les piles, le polystyrène et les jouets ne sont pas acceptés dans ce sac.

Où trouve-t-on déjà le Recybag?

Jusqu'à présent, ce sac peut être collecté seulement dans quelques communes en Suisse allemande, mais il devrait gentiment s'étendre à tout le territoire.

Ville de Berne

Dietikon (ZH)

Greifensee (ZH)

Oetwil an der Limmat (ZH)

Schlieren (ZH)

Toutefois, Recypac a besoin d'autorisations. «La rapidité de la démarche dépendra de la participation des communes», explique Odile Inauen à Blick. D'ici à 2030, l'organisation vise un taux de collecte de 70 à 80%.

Combien coûte le sac de collecte?

Vous pouvez acheter ce sac chez des détaillants comme Coop ou Migros, ou encore dans les centres de recyclage communaux. Le prix du sac de collecte peut varier d'une commune à l'autre. L'organisation professionnelle Recypac, qui est à l'origine du sac, recommande sans engagement les prix suivants:

17 litres: 1.00 franc

35 litres: 1.60 franc

60 litres: 2.40 francs

110 litres: 4.00 francs

«Dans pratiquement toutes les communes, nous sommes ainsi moins chers que le sac à ordures normal», poursuit Odile Inauen.

Où puis-je déposer les produits collectés ?

Ces déchets peuvent être remis dans différentes filiales du commerce de détail. En ville de Berne, dans les filiales Migros ou Coop. Le centre de collecte de la commune accepte également ce sac. Il vaut toutefois la peine de vérifier brièvement sur le site Internet qui accepte les sacs, car de nouveaux points de collecte sont régulièrement ajoutés dans le commerce de détail.

Les points de collecte ne seront pas identiques dans tous les magasins Migros ou Coop, car l'espace représente un défi logistique. Le conteneur sera en partie placé à l'extérieur du magasin – si possible là où l'on peut déjà déposer du PET ou des piles.

Qu'advient-il de la marchandise collectée?

Les emballages sont triés près de la frontière suisse en Autriche. Il n'existe pas encore d'installation de tri correspondante en Suisse, mais on cherche déjà une solution dans le pays. Les emballages usagés sont transformés en produits recyclés dans des installations certifiées. Ceux-ci sont ensuite réutilisés pour l'industrie. Des efforts sont faits pour qu'à l'avenir, ces déchets puissent à nouveau servir à fabriquer des emballages alimentaires, comme les pots de yaourt. Tous les matériaux ne peuvent toutefois pas être recyclés. Ces déchets reviennent en Suisse et sont (re)valorisés énergétiquement.

Quel est l'objectif de Recypac?

Recypac vise un taux de recyclage de 55% pour les emballages d'ici à 2030. Et même 70% pour les berlingots. Il faudrait un taux de collecte de 70 à 80%. D'ici là, le Recybag devrait être disponible dans toute la Suisse.

Qui se cache derrière le sac de collecte?

Derrière ce sac de collecte se trouve l'organisation professionnelle suisse Recypac, sans but lucratif. Ses membres sont les plus grands détaillants suisses Coop, Migros et Spar, mais aussi les discounters Aldi, Denner et Lidl. Des entreprises comme Emmi, Hug, Rivella, Nestlé ou Zweifel, entre autres, en font également partie. L'organisation a été fondée sous la direction de Swiss Recycle.

Qu'advient-il du sac de collecte en plastique de Migros?

En mai 2021, Migros avait lancé son propre sac de collecte pour le plastique. Tout a commencé à Lucerne. Depuis, le projet a été étendu, entre autres aux cantons de Fribourg et de Berne ainsi qu'aux villes de Lausanne et de Zurich. Pour la clientèle Migros, le nouveau sac de collecte ne change rien. «Les sacs de collecte de plastique actuels de Migros restent en place», confirme une porte-parole. Le moment venu, un changement sera envisagé. En l'espace de deux ans, Migros a ainsi collecté environ 500 tonnes de plastique.

Greenpeace critique l'initiative

Selon Joëlle Hérin, experte en consommation et économie circulaire pour Greenpeace Suisse, ce dispositif repose sur un système de recyclage inefficace qui favorise le downcycling qui consiste à convertir des matériaux usagés en nouveaux produits, mais d'une qualité inférieure. De plus, cette initiative n'invite pas les consommateurs à réduire leur dépendance au plastique. Dans un communiqué reçu ce jeudi, Greenpeace souligne que ces efforts ne répondent pas aux objectifs climatiques et environnementaux. L’organisation plaide pour une réduction à la source et le développement de solutions réutilisables. «II serait bien plus judicieux de s'attaquer au problème à la source et de veiller à ce que moins de plastique soit mis en circulation. La seule vraie solution durable est donc celle qui donne la priorité au réutilisable.»