La Confédération dépense 850'000 francs pour un site web externe

Qu'il s'agisse d'une pompe à chaleur ou d'une installation solaire, il n'est pas facile de garder une vue d'ensemble des mesures d'encouragement énergétique en Suisse. Photo: Imago

Lucien Fluri et Tobias Bruggmann

C'est un montant écrasant pour un seul site web: l'Office fédéral de l'énergie verse 850'000 francs pour que le portail energiefranken.ch puisse continuer à être exploité à l'avenir. C'est ce que révèle la plateforme d'approvisionnement Simap.

La somme est versée à Faktor Journalisten AG à Zurich, qui possède le site et la marque. L'attribution s'est faite de gré à gré fin 2024, d'autres portails ou fournisseurs n'ont donc pas eu la possibilité de soumettre des offres.

Que ce soit à Genève, à Sion (VS) ou encore à Morges (VD), le portail indique quels programmes d'encouragement pour les mesures d'économie d'énergie sont disponibles dans les différents cantons et communes. Jusqu'à présent, les entreprises d'électricité du canton de Zurich (EKZ) et Energie Suisse, qui appartient à l'Office fédéral, finançaient l'opération.

Le système des subventions est trop complexe

Pourquoi la Confédération dépense-t-elle maintenant plusieurs centaines de milliers de francs pour un site Internet externe? Pourquoi ne fait-on pas payer l'exploitation aux entreprises qui obtiennent des mandats dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables? En Suisse, le paysage de la promotion dans le domaine de l'énergie et du climat est complexe, écrit l'Office fédéral de l'énergie sur demande.

Parfois, on peut recevoir de l'argent aussi bien de la Confédération que des cantons, parfois l'obtention d'une aide exclut l'obtention d'autres subventions. Il est donc difficile pour les personnes concernées de «s'orienter dans la jungle des subventions et de déposer à temps leurs demandes de subventions auprès des services compétents.»

L'Office fédéral de l'énergie est intéressé à «maintenir le portail d'information très fréquenté et à assurer un fonctionnement continu au moins au niveau de qualité actuel». Le contexte: l'EKZ s'est retirée du projet. Ils ont ensuite cherché un nouvel exploitant «sans parvenir à un résultat acceptable pour toutes les parties», fait savoir un porte-parole.

«Un nouveau portail serait encore plus coûteux»

«L'alternative consistant à développer, exploiter et faire connaître soi-même un portail d'information sur tous les programmes d'encouragement dans le domaine de l'énergie et du climat, d'un niveau comparable en termes de qualité des données et de fonctionnalité, coûterait, selon les estimations, 1,85 fois plus cher et constituerait des ressources internes disproportionnées», poursuit la Confédération pour justifier sa décision.

En 2030, l'exploitation du portail sera réexaminée, car les programmes d'encouragement disparaîtront «s'ils sont éventuellement remplacés par des taxes d'incitation ou des prescriptions», précise la Confédération.