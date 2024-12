Voici les cartes de Noël de nos conseillers fédéraux 2024

Au début de l'année, Viola Amherd a utilisé le même arrière-plan pour la photo officielle du Conseil fédéral 2024. Photo: Sina Guntern

Ruedi Studer

Ces jours-ci, les sept membres du gouvernement suisse envoient leurs vœux de fin et de nouvelle année, qu'ils soient empreints de confiance, de malice ou d'inspiration. Blick vous en donne un aperçu.

Le silence de Viola Amherd

La ministre de la Défense Viola Amherd, issue du Centre, a officié cette année en tant que présidente de la Confédération, atteignant ainsi le sommet de sa carrière politique. Sa carte de Noël est assez bien pensée: l'année dernière, son sujet représentait un panorama de montagne installé au siège du DDPS, dans l'est du Palais fédéral. Sur la photo officielle du Conseil fédéral 2024, les sept sont postés, souriants, devant le même sujet.

La carte de Viola Amherd.

Cette composition est à nouveau utilisée: légèrement adaptée en termes de couleurs, sous forme de panorama hivernal et à nouveau vide, Viola Amherd s'en va, du moins en tant que présidente de la Confédération. Mais il serait également tout à fait possible qu'elle annonce son départ du gouvernement dans le courant de l'année prochaine.

Officiellement, on suppose que l'image symbolise la confiance, la solidarité et la clairvoyance. «Les rencontres avec les gens dans tout le pays et les contacts internationaux de cette année ont été placés sous le signe de ces valeurs, a déclaré Viola Amherd. En temps de crise, il est plus important que jamais de se serrer les coudes, de regarder vers l'avant avec clairvoyance et d'aborder les défis avec confiance.»

La ténacité de Karin Keller-Sutter

L'année prochaine, la ministre des Finances Karin Keller-Sutter assumera la présidence de la Confédération. Sur sa carte de Noël, les termes les plus divers sont combinés. Nombre d'entre eux peuvent également être appliqués à la Saint-Galloise. Humilité, dans la dépense d'argent. Diversité, dans les idées d'épargne. Connaissance, qualité indéniable de la ministre du Parti libéral-radical (PLR), toujours à l'aise avec les dossiers.

La carte de Karin Keller-Sutter.

«La carte montre comment nous œuvrons, à bout de souffle, tout au long de l'année, déclare Karin Keller-Sutter à ce sujet. Tout au long de l'année, les jours de fête sont un point fixe pour retrouver le calme et se ressourcer.»

Construire le dialogue avec Elisabeth Baume-Schneider

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a été puissamment sollicitée au cours de sa première année en tant que ministre de l'Intérieur. Issue du Parti socialiste (PS), la question des retraites et la politique de la santé la préoccupent, et dans ce contexte, elle mise régulièrement sur des tables rondes pour trouver des solutions communes. Sa carte intitulée «Conversation with Friends» s'y prête bien, même si les discussions politiques ne sont pas toujours menées avec des amis.

La carte d'Elisabeth Baume-Schneider.

La ministre apprécie particulièrement la «légèreté ludique» du sujet. «Le ruban rouge qui s'enroule symbolise le dialogue qui unit les hommes», écrit son département. Elisabeth Baume-Schneider souhaite poursuivre ce dialogue en 2025 avec la population, le Parlement et les cantons.

L'intelligence artificielle avec Albert Rösti

Le conseiller fédéral Albert Rösti fait preuve de modernité. Son sujet, un paysage hivernal douillet dans les montagnes, a été généré par intelligence artificielle. «Cette carte de Noël symbolise l'équilibre entre tradition et innovation que nous connaissons et maîtrisons très bien en Suisse», explique le député de l'Union démocratique du centre (UDC).

La carte d'Albert Rösti.

Pour Albert Rösti, l'IA permettrait de développer des thèmes important en accord avec les valeurs de la Suisse. «Des sources d'énergie fiables, une gestion durable de l'environnement, des voies de communication sûres et une infrastructure solide. Ces thèmes restent des préoccupations centrales pour nous, même au-delà des fêtes de fin d'année.»

Le droit international avec Ignazio Cassis

L'équipe du ministre des Affaires étrangères PLR Ignazio Cassis s'est inspirée d'un thème qui a accompagné le DFAE tout au long de l'année: la promotion du droit international humanitaire. La carte reprend en effet un symbole créé par le DFAE à l'occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève.

«Il s'agit d'une chaise marquée par le temps, dont les quatre pieds représentent les quatre Conventions de Genève, qui sont, aujourd'hui comme hier, des piliers fondamentaux pour limiter les effets dévastateurs de la guerre», écrit à ce sujet le département d'Ignazio Cassis.

La carte d'Ignazio Cassis. Photo: EDA

En choisissant cette chaise comme motif de sa carte de fin d'année, le conseiller fédéral reprend l'appel au respect du droit international humanitaire qu'il a personnellement répété à plusieurs reprises au cours de l'année, notamment au Conseil de sécurité. «Même 160 ans après l'adoption de la première Convention de Genève et 75 ans après les quatre dernières conventions, le droit international humanitaire sauve des millions de vies humaines dans le monde entier, explique-t-il à ce sujet. Le devoir d'humanité et notre quête de paix doivent nous guider en 2025.»

L'espoir de Guy Parmelin

Le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin est le plus ancien membre du gouvernement et occupera l'année prochaine le poste de vice-président. Il a opté pour une image de paysage où le regard se perd au loin au-dessus d'un lac. «Pour moi, cette image symbolise la situation mondiale actuelle, explique-t-il à ce sujet. Les nuages sont sombres en arrière-plan. Et pourtant, le vaste lac rayonne sous le soleil. J'y vois un symbole d'espoir.»

La carte de Guy Parmelin.

L'entraide avec Beat Jans

En termes de durée de mandat, il est le benjamin des conseillers fédéraux: le ministre socialiste de la Justice Beat Jans envoie pour la première fois une carte de Noël depuis le Palais fédéral. L'image montre trois enfants qui s'aident mutuellement à traverser une rivière: «Le sujet symbolise de manière simple et belle ma devise 'Ensemble, ça va mieux'», explique-t-il. Il ne reste plus qu'à espérer que l'année prochaine aussi, personne ne tombera à l'eau.