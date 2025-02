Erreur de calcul L'enquête sur les faux chiffres de l'AVS décharge l'office fédéral

Les collaborateurs de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'ont pas manqué à leur devoir de diligence lors du calcul des perspectives financières de l'AVS. Et les chiffres surévalués ne reposaient pas non plus sur une erreur de calcul, conclut une enquête.