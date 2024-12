Une conductrice genevoise de 28 ans est décédée ce samedi soir sur l'A1. Entre Ecublens et Morges, un jeune conducteur a percuté sa voiture, immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. L'accident mortel a entrainé la fermeture de l'autoroute jusqu'à 3h du matin.

Entre Ecublens et Morges

Immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence entre Morges et Ecublens, une voiture s'est fait percuter par une autre. La conductrice du premier véhicule est décédée sur les lieux. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

L'autoroute A1 entre Ecublens et Morges, direction Genève, a été le théâtre d'un accident mortel, ce samedi 7 décembre au soir. Peu après 20h, un conducteur suisse de 19 ans a percuté une voiture immobile sur la bande d'arrêt d'urgence, entrainant le décès de son occupante, une Genevoise de 28 ans.

«Selon les premiers éléments, une voiture occupée par une ressortissante suisse s’est immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence, laquelle était fermée à la circulation depuis près d’une heure», détaille le communiqué des forces de l'ordre paru lundi. En effet, sur ce tronçon, lorsque les bouchons menacent, une troisième voie est ouverte à la circulation pour fluidifier le trafic.

Avertis par un témoin vers 20h20, la police cantonale vaudoise et les secours sont intervenus rapidement. Mais la conductrice est décédée sur place, tandis que le conducteur tout juste majeur n'a pas été blessé.

Projetée à plusieurs dizaines de mètres

L'enquête des gendarmes spécialisés de l'Unité de circulation devra déterminer pourquoi le jeune homme «circulant sur la bande d’arrêt d’urgence n’a pas réussi à éviter la collision et a violemment percuté l’arrière de la première voiture, la projetant à plusieurs dizaines de mètres».

Jusqu'à 3h du matin, l'autoroute a été fermée dans le sens Lausanne-Genève «pour les besoins de l’enquête et l’évacuation des véhicules». Le trafic a été dévié sur les routes cantonales, avec l’aide d'une trentaine d'hommes de la protection civile. Un véhicule de Star Ambulances, les pompiers de Morges et de Lausanne et plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise sont également intervenus.