La Pride de Zurich a attiré une foule nombreuse samedi, célébrant la diversité et la santé LGBTQIA+. Le cortège, parti de l'Helvetiaplatz, s'est terminé au Mythenquai avec des discours de personnalités politiques.

1/4 Sous une chaleur étouffante, des milliers de personnes se sont rassemblées sur l'Helvetiaplatz pour la Pride de Zurich. Photo: MICHAEL BUHOLZER

Des milliers de personnes ont défilé bruyamment et en couleurs samedi après-midi à l'occasion de la Pride de Zurich, sous le slogan «Ensemble pour notre santé». Le dispositif de sécurité était visiblement élevé.

Bien avant le départ de la manifestation à 14h00, l'Helvetiaplatz s'est remplie de couleurs. On pouvait lire sur des banderoles «Love is love», ou «Free Kiss». Des drapeaux et des ballons arc-en-ciel flottaient dans l'air par des températures avoisinant les 30 degrés.

Le parcours du cortège a mené au Mythenquai, où se trouve le site du festival. A la fin de la manifestation, des discours de Corine Mauch, maire (PS) de la ville, et d'Anna Rosenwasser, conseillère nationale (PS), étaient notamment au programme.

40 ans de lutte contre le VIH

La Pride de cette année est placée sous la devise «Ensemble pour notre santé». Les manifestants ont rendu hommage aux 40 ans de lutte contre le VIH/Sida tout en attirant l'attention sur la discrimination dans le système de santé et sur l'importance de la santé psychique.

En Suisse romande, la grande Marche des fiertés a eu lieu il y a deux semaines à Genève, rassemblant plus de 15'000 personnes. Dans une ambiance festive, l'association Geneva Pride avait mis en garde contre les menaces sur la santé des personnes LGBTQIA+.