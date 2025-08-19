Publié: il y a 7 minutes

Un Américain de 58 ans est décédé lundi lors d'un saut en wingsuit depuis l'Eiger, dans l'Oberland bernois. L'homme a heurté des arbres avant de s'écraser au sol.

Un adepte américain de wingsuit est décédé à Grindelwald

Un Américain de 58 ans est décédé à Grindelwald en faisant du wingsuit. (image d'illustration) Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Un amateur de wingsuit a trouvé la mort lundi au pied de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. L'homme, un ressortissant américain de 58 ans, avait sauté d'un hélicoptère avec trois autres personnes près du sommet de l'Eiger, sur le territoire de la commune de Grindelwald.

L'adepte de ce sport extrême a d'abord volé avec sa combinaison de wingsuit avant de heurter des arbres et de s'écraser au sol. Il est décédé sur les lieux de sa chute, indique mardi la police cantonale bernoise. L'enquête a été confiée au Ministère public de la Confédération.