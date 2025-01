La septuagénaire cible de l'arnaque via Twint a eu le bon réflexe d'appeler la police fribourgeoise. Photo: Police cantonale fribourgeoise

Léo Michoud Journaliste Blick

Cette Fribourgeoise de 70 ans a eu le bon réflexe. Des arnaqueurs ont essayé de la mener en bateau, ce samedi 4 janvier, en se faisant passer pour des collaborateurs de l'application de paiement mobile Twint. Elle ne s'est pas laissée avoir et a appelé la police.

En fin d'après-midi, elle reçoit un coup téléphone. Un faux employé de Twint lui demande de «remettre de l’argent à un coursier qui se présenterait à son domicile à Fribourg», détaille la police cantonale ce mercredi dans un communiqué.

Les forces de l'ordre mettent alors en place un stratagème qui leur permettrait de coincer les escrocs «en flagrant délit au domicile de l’appelante». C'est une réussite.

Trois jeunes complices français

Grâce à ce dispositif, la police interpelle d'abord un jeune homme de 18 ans, puis deux autres complices de 19 et 20 ans dans un véhicule immatriculé en France. Tous trois sont domiciliés dans l'Hexagone. «Lors de la fouille du véhicule, des objets utiles à l’enquête ont été trouvés, relate le communiqué. Les personnes ont été placées en arrestation provisoire.»

L'enquête est en cours. La police fribourgeoise conseille de ne pas se laisser mettre sous pression par des inconnus et de ne pas hésiter à raccrocher, sans jamais donner d'informations personnelles. En cas de doute, contactez quelqu'un de votre entourage ou la police au 117. Enfin, ne laissez jamais des inconnus entrer chez vous et évitez de leur remettre de l’argent ou des objets de valeur, et ce «même s’ils portent des uniformes qui semblent authentiques».