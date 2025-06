Un an après les intempéries dans les Alpes suisses, la Chaîne du Bonheur a utilisé la moitié des 13,2 millions de francs reçus en dons. Le reste servira à l'aide individuelle et à la reconstruction d'infrastructures dans les zones touchées.

La Chaîne du Bonheur a investi 50% des dons versés après les intempéries de 2024. 7 millions de francs sont encore à disposition. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Un an après les intempéries qui ont frappé les Alpes suisses, la Chaîne du Bonheur a investi la moitié des fonds reçus dans l'aide. Elle entend utiliser le reste pour des aides individuelles, la remise en état d'infrastructures ou des projets en faveur de la population.

Au total, l'organisation a reçu 47'000 dons pour un total de 13,2 millions de francs après les intempéries en Valais, dans le Val Maggia (TI), dans le Val Mesolcina (GR) ou à Brienz (BE). A ce jour, six millions ont été utilisés, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Des centaines de familles soutenues

La Chaîne du bonheur a soutenu des centaines de familles, d'associations et de petites entreprises. Elle a également financé des projets d'utilité publique dans les communes touchées par les intempéries.

Il reste encore près de sept millions de francs à disposition. Cet argent servira pour des aides individuelles à des familles, des entreprises ou des associations. La Chaîne du Bonheur veut aussi soutenir des communes touchées disposant de moyens financiers limités, précise-t-elle, en en citant comme exemples la remise en état d'infrastructures, l'aide pour couvrir les besoins de la population ou des projets sociaux.

L'organisation travaille en étroite collaboration avec les autorités cantonales et communales, la Croix-Rouge suisse, Caritas et le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles (fondssuisse).