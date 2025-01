Pas moins de 570 candidats seront en lice à l'occasion du renouvellement du Grand Conseil valaisan, le 2 mars prochain. L’élection aura lieu parallèlement à celle pour le Conseil d'Etat à laquelle participeront cinq hommes et une femme.

Le Grand Conseil attire plus de candidatures féminines qu'en 2021

Une femme prend des notes dans la salle du Grand Conseil valaisan. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Chancellerie a communiqué mardi les noms des 295 candidats à la députation. Ils étaient 301 en 2021. La proportion de femmes se monte à plus de 34%, contre 30% il y a 4 ans. Quelque 275 candidats espèrent obtenir une suppléance.

Candidats au Conseil d'Etat, les députés sortants Stéphane Ganzer et Emmanuel Revaz sont également candidats au Grand Conseil. Le premier nommé, président de Noble-Contrée, figure sur la liste du PLR du district de Sierre. L'écologiste de Salvan est inscrit sur celle des Vert-e-s du district de Saint-Maurice.

Un député de plus en Agaune

Un tirage au sort pour connaître le numéro de chaque liste des six arrondissements électoraux s'est également déroulé mardi matin. L'UDC du Valais romand hérite du no1 dans les arrondissements de Monthey et de Sierre. Le PLR l'obtient pour l'arrondissement de Martigny et le parti socialiste pour celui de Sion.

Le Grand Conseil valaisan compte actuellement 130 députés et autant de députés-suppléants. Depuis 2021, le législatif se compose de 40 élus issus des diverses fractions du Centre, 27 PLR, 22 UDC, 20 Socialistes, 12 Verts, 8 membres du groupe social-libéral du Haut-Valais NEO et d'un politicien d'Entremont Autrement.

Pour les élections 2025, le district de Saint-Maurice bénéficiera d'un élu supplémentaire - un sixième -, alors que celui de Viège en perdra un pour cause d'évolution démographique de la population suisse en âge de voter. Le Valais romand comptera ainsi 98 députés et le Haut-Valais 32 lors de la législature 2025-2029.