Six candidats se disputeront cinq sièges au Conseil d'Etat valaisan le 2 mars. Trois sortants et trois nouveaux visent l'exécutif, avec Les Vert-e-s comme outsider.

Six candidats pour cinq sièges au Conseil d'Etat valaisan

La course est serrée

Les listes pour les élections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil du 2 mars sont désormais connues (archives). Photo: VALENTIN FLAURAUD

Six candidats, dont trois sortants, brigueront le 2 mars prochain les cinq fauteuils au Conseil d'Etat valaisan, pour la législature 2025-2029. Les Vert-e-s tiendront le rôle d'outsider. Il n'y a pas eu de surprise lundi à l'occasion du dépôt des listes, selon le communiqué envoyé par la chancellerie. Cinq hommes et une femme visent le Conseil d'Etat. L'exécutif compte actuellement deux élus du Centre, un socialiste, un PLR et un UDC.

En poste depuis 2017, Christophe Darbellay (Le Centre) figure sur un ticket commun avec Franziska Biner. La vice-présidente de Zermatt ambitionne de succéder au futur retraité, Roberto Schmidt. Franz Ruppen (UDC) et Mathias Reynard (PS) visent une réélection. Président de la commune de Mont-Noble, Stéphane Ganzer est le poulain d'un PLR qui souhaite conserver le siège occupé depuis huit ans par Frédéric Favre. Enfin, Emmanuel Revaz (Les Vert-e-s) tentera de devenir le premier écologiste à intégrer le Conseil d'Etat.