Le nombre de demandes d'asile en Suisse a chuté de 28% en février par rapport à l'année précédente, avec 1764 requêtes. L'Afghanistan, la Turquie et l'Érythrée restent les principaux pays d'origine des demandeurs.

Le nombre de nouvelles demandes d'asile a fortement diminué en Suisse en 2025. Photo: Shutterstock

Le nombre de nouvelles demandes d’asile continue de diminuer. Avec 1764 requêtes déposées en février, le recul est inférieur de plus d'un quart (-28%) par rapport à février 2024.

Les trois principaux pays de provenance des requérants d’asile restent l’Afghanistan, la Turquie et l’Érythrée, comme c'est souvent le cas ces derniers mois et années, a indiqué mardi le Secrétariat aux migrations. Le nombre de demandes d’asile présentées par des ressortissants afghans et turcs a toutefois connu un recul particulièrement important en comparaison avec février 2024.

Une centaine de demandes secondaires

Ainsi 471 demandes d’asile ont été déposées par des ressortissants afghans, dont une centaine étaient des demandes secondaires émanant de personnes vivant depuis longtemps en Suisse, c’est-à-dire des demandes présentées dans le cadre de naissances, de regroupements familiaux ou de demandes multiples.

Des Turcs ont déposé 222 demandes et les Érythréens 126. L’Algérie et le Maroc viennent ensuite 172 et 105 demandes déposées.