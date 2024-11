Une «pluie de millionnaires» ce vendredi

Le 22 novembre, un tirage au sort permettra à 100 joueuses et joueurs de l’EuroMillions dans les pays membres du jeu de remporter chacun un million d’euros.

Blicky IA

Ce vendredi 22 novembre, 100 joueurs et joueuses auront la certitude de devenir millionnaires grâce à l'EuroMillions. Chaque grille jouée pour le tirage donnera accès au tirage au sort de la «pluie de millionnaires» via le code figurant sur le reçu de jeu. En soirée, 100 codes seront tirés au sort, faisant 100 heureux gagnants d’un million d’euros chacun. Les résultats seront publiés sur le site internet et les réseaux sociaux de la Loterie Romande.

Lors de la dernière «pluie de millionnaires» le 3 février 2023, quatre Suisses avaient décroché le million, dont une personne en Suisse romande. Créé en 2004, l’EuroMillions regroupe dix loteries partenaires dans neuf pays européens: Suisse, France, Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg et Portugal. Ce vendredi soir marquera la cinquième «pluie de millionnaires» de l'histoire de ce jeu.

Pour tenter de gagner le jackpot ou l'un des 100 millions, les grilles doivent être validées avant 19h30 ce vendredi auprès des 2400 points de vente de la Loterie Romande ou sur la plateforme de jeux en ligne. Combien de nouveaux millionnaires la Suisse romande comptera-t-elle ce soir ? Réponse en fin de soirée sur le site de la Loterie Romande.

Tenter sa chance à l’EuroMillions, c’est aussi contribuer à l’utilité publique, puisque la Loterie Romande reverse 100% de ses bénéfices à des projets culturels, sportifs, sociaux, de recherche et environnementaux. Chaque année, près de 5'000 projets bénéficient de ce soutien en Suisse romande.