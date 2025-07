Un avion de Swiss doit atterrir en urgence en Allemagne

L'atterrissage s'est fait à Friedrichshafen, en Allemagne. Photo: Screenshot Flighradar24

ATS Agence télégraphique suisse

Le vol LX1413 de Swiss, qui reliait Belgrade (Serbie) à Zurich, a dû atterrir précipitamment à l'aéroport de Friedrichshafen en Allemagne lundi. Des messages d'alertes dans le cockpit ainsi que de la fumée dans la partie arrière de la cabine ont justifié ce choix. L'équipage a suivi les procédures prévues dans ce type de situation et dérouté l'avion, un Airbus A220-300, vers l'aéroport le plus proche, indique Swiss dans un communiqué.

L'avion a atterri sans incident et les passagers ont pu quitter l'appareil une fois immobilisé. Du personnel médical a été dépêché sur place et un service de bus a été mis en place pour ramener les passagers à Zurich. Swiss indique encore que la cause exacte de l'incident fait actuellement l’objet d’une enquête et qu'une de ses équipes se rendait à Friedrichshafen pour soutenir au mieux les passagers, l’équipage et les autorités sur place.