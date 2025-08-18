Dernière mise à jour: il y a 46 minutes

Le trafic CFF entre Lausanne et Fribourg est perturbé jusqu'à 10h ce lundi matin en raison d'un accident de personne entre Vauderens et Romont.

Retards et trains supprimés sur la ligne Lausanne-Fribourg ce matin

En raison d'un accident de personne

Plusieurs trains sont supprimés ce matin entre Lausanne et Fribourg. (Image d'archives) Photo: KEYSTONE

Etienne Daman Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Vauderens et Romont ce lundi matin, rapportent les CFF. Un accident de personne est à l'origine du problème. Jusqu’à 10h00 au moins, les voyageurs entre Lausanne et Fribourg doivent s'attendre à des retards et des suppressions de trains sur les lignes IC1, IR15 et S41.

Des solutions de remplacement sont mises en place. Entre Romont et Palézieux, mais aussi entre Romont et Vauderens, des bus de substitution sont disponibles.

Pour retrouver toute information complémentaire, les CFF conseillent aux voyageurs de se rendre sur leur site.