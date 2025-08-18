Plusieurs trains sont supprimés ce matin entre Lausanne et Fribourg. (Image d'archives)
Photo: KEYSTONE
Etienne DamanJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire est interrompu entre Vauderens et Romont ce lundi matin, rapportent les CFF. Un accident de personne est à l'origine du problème. Jusqu’à 10h00 au moins, les voyageurs entre Lausanne et Fribourg doivent s'attendre à des retards et des suppressions de trains sur les lignes IC1, IR15 et S41.
Des solutions de remplacement sont mises en place. Entre Romont et Palézieux, mais aussi entre Romont et Vauderens, des bus de substitution sont disponibles.
Pour retrouver toute information complémentaire, les CFF conseillent aux voyageurs de se rendre sur leur site.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole