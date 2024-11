Le trafic CFF entre Lausanne et Genève est perturbé jusqu'à 10h ce lundi matin en raison d'un retard dans des travaux en gare de Renens.

Retards et trains supprimés sur la ligne Lausanne-Genève ce matin

Retards et trains supprimés sur la ligne Lausanne-Genève ce matin

Plusieurs trains ont été supprimés ce matin entre Genève et Lausanne. (Image d'archives)

Etienne Daman Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est restreint sur la ligne Lausanne-Genève ce lundi matin. Des retards dans des travaux en gare de Renens sont à l'origine du problème. Jusqu’à 10h00 au moins, les voyageurs doivent s'attendre à des retards et des suppressions de trains.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des solutions de remplacement sont mises en place. Entre Renens VD et Bussigny, des bus de substitution sont disponibles. Entre Lausanne-Flon et Bussigny, il est recommandé d’utiliser les bus de la ligne 17. Entre Lausanne et Renens, les bus de la ligne 19 sont à privilégier.

Pour retrouver toute information complémentaire, les CFF conseillent aux voyageurs de se rendre sur leur site.