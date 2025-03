Le nombre de victimes hébergées en Suisse a augmenté l'année dernière, rapporte le Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ). Au total, 51 personnes ont été logées pour 5677 nuitées et un nouvel appartement protégé a été ouvert.

Le nombre de victimes hébergées en Suisse a augmenté l'année dernière (image d'illustration). Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de victimes de traite des femmes devant être logées en lieu sûr a augmenté en Suisse. Pas moins de 51 personnes ont été hébergées en 2024 pour un total de 5677 nuitées, selon le Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ).

Un nouvel appartement protégé a été ouvert l'année dernière afin de répondre aux besoins croissants. Il s'agit du huitième logement de ce type. Le FIZ mentionne dans un communiqué des cas de plus en plus complexes et des procédures souvent longues.

Le centre a conseillé 208 victimes et effectué des premières consultations pour 59 autres personnes, indique-t-il. Pas moins de 159 personnes conseillées ont été exploitées sexuellement et 42 victimes l'ont été au travail. Les victimes proviennent de 36 pays différents. Elles viennent le plus fréquemment de la Hongrie, la Roumanie, la Colombie, la Thaïlande, République démocratique du Congo et du Brésil.