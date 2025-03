Le leader mondial des semiconducteurs prévoit d'investir massivement aux États-Unis, créant des milliers d'emplois. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques entre les États-Unis, la Chine et Taïwan.

L'investissement total du géant taïwanais des semiconducteurs TSMC s'élèvera à 165 milliards de dollars, pour trois autres usines de fabrication et deux sites de conditionnement en Arizona. (archives) Photo: CHRISTIAN BEUTLER

Le géant taïwanais des semiconducteurs TSMC a annoncé lundi à la Maison Blanche qu'il allait investir 100 milliards de dollars aux Etats-Unis, amenant Taipei à exiger que «ses processus de fabrication les plus avancés» restent dans l'île.

«Ils investiront au moins 100 milliards de dollars (à peine moins en francs) aux Etats-Unis à court terme pour construire des usines à la pointe en matière de production de semiconducteurs», a déclaré le président américain Donald Trump, prenant la parole avant le PDG de TSMC, C.C. Wei. Cet investissement permettra «de créer des milliers d'emplois», «très bien payés», a-t-il salué.

M. Wei a souligné que son entreprise était déjà en train d'investir 65 milliards pour la construction de trois usines en Arizona. L'investissement total, a-t-il expliqué, s'élèvera désormais à 165 milliards, pour trois autres usines de fabrication et deux sites de conditionnement, toujours en Arizona. Un centre de recherche et développement est également prévu.

Trump encourage les investissements

Donald Trump a placé la technologie au premier plan de son second mandat, en faisant figurer des magnats du secteur en bonne place lors de son investiture et en annonçant des investissements importants dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle (IA). Il a aussi appelé les entreprises étrangères à créer des emplois dans l'industrie aux Etats-Unis, soulignant que cela leur permettrait d'échapper aux droits de douane qu'il met en place. Depuis février, il fait notamment planer la menace de droits de douane de 25% sur les semiconducteurs.

Les entreprises «viennent ici investir beaucoup d'argent parce qu'elles veulent être dans le plus grand marché du monde, et elles veulent éviter les droits de douane qu'elles subiraient si elles n'étaient pas installées ici», a mis en avant le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick, également présent lundi à la Maison Blanche.

Un leader de l'IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) subit depuis longtemps des pressions pour déplacer une plus grande partie de sa production hors de Taïwan, où se trouve la majeure partie de ses usines.

Un investissement de cette taille est soumis au feu vert des autorités taïwanaises. Le gouvernement veillera auprès de TSMC à ce que «ses processus de fabrication les plus avancés restent à Taïwan», a averti la porte-parole de la présidence, Karen Kuo.

TSMC produit des semiconducteurs utilisés dans tous les domaines technologiques, des iPhones d'Apple aux équipements d'intelligence artificielle de pointe de Nvidia. Le géant taïwanais est à l'avant-garde de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative, produisant les puces les plus avancées du monde, nécessaires pour alimenter les produits conçus par la Silicon Valley.

Tensions entre Chine et Etats-Unis

Mais TSMC est aussi au cœur des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan, qui est soutenue par Washington, et menace de recourir à la force pour en reprendre le contrôle. Dans ce contexte, une délocalisation massive de la production de semiconducteurs de pointe pourrait affaiblir le «Bouclier de silicone» dont jouit Taïwan en raison des bouleversements qu'impliquerait une guerre pour le marché mondial de la tech, selon l'expert Yifan Chen.

«Taïwan sans industrie des semiconducteurs et de la tech, c'est comme l'Ukraine sans armes nucléaires», souligne cet enseignant à la Tamkang University de Taïwan. «Il est important que nous maintenions notre position clé dans la chaîne industrielle internationale et que nous soyons à la pointe des technologies-clés», a déclaré pour sa part à la presse le Premier ministre Cho Jung-tai. Le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, s'est toutefois dit «convaincu que les Etats-Unis n'abandonneront pas» la région Asie-Pacifique. «Les Etats-Unis ne peuvent pas se retirer (de la région) car il en va de leur intérêt premier», a-t-il déclaré dans des propos rapportés mardi et ce «que ce soit d'un point de vue économique, géopolitique ou de sécurité militaire».

Interrogé pour savoir si l'implantation de l'entreprise taïwanaise aux Etats-Unis permettrait de «minimiser» les conséquences pour les Etats-Unis d'une invasion de l'île par la Chine, Donald Trump a répondu qu'il «ne pouvait pas dire minimiser, ce serait évidemment un événement catastrophique». Mais l'investissement de TSMC «nous placerait au moins dans une position où nous aurions, pour cette activité très, très importante, une très grosse partie de cette activité aux Etats-Unis», a-t-il souligné.