En lien avec Patek Philippe? Explosions de colis piégés à Genève: deux suspects auraient été arrêtés

Deux suspects auraient été arrêtés à Genève dans l'affaire des explosions de Saint-Jean et Grange-Canal, relate jeudi la «Tribune de Genève». Deux déflagrations, en août et novembre, avaient blessé un employé de Patek Philippe et la fille d'un autre.