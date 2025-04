Une coalition de plus de 30 organisations met en garde contre les conséquences drastiques du programme fédéral pour les étudiants et les chercheurs. La résolution doit être transmise au Conseil fédéral et servir de base à des mobilisations dans les hautes écoles.

Etudiants et chercheurs s'unissent contre les mesures d'économie

A l'image de l'UNIL, l'ensemble des hautes écoles suisses seraient durement impactées par le programme d'allègement budgétaire. Photo: LAURENT GILLIERON

Une coalition d'associations étudiantes, de syndicats et de partis gauche a présenté lundi une résolution commune destinée à combattre le programme d'allègement budgétaire 2027 de la Confédération. Elle prévoit des actions sur les campus romands et au niveau national.

«Empirer une situation déjà insoutenable»

Doublement, voire quadruplement des taxes d'études, diminution des contributions au Fonds national pour la recherche, le projet du Conseil fédéral viendra «empirer une situation déjà insoutenable au vu de la précarité des personnes en formation et des chercheuses et chercheurs et de l'inégalité d'accès aux études supérieures préexistantes», a dénoncé Léa Ziegler, du syndicat SSP devant la presse réunie à Lausanne.

La résolution, votée par plus de 30 organisations, sera transmise au Conseil fédéral dans le cadre de la procédure de consultation. Elle servira aussi de base pour informer la communauté académique des mesures en cours de discussion à Berne et à mobiliser sur les campus et dans la rue, a précisé Léa Ziegler.