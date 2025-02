Mobilisation contre les économies dans la culture à SRF

Rajan Autze, le responsable éditorial par intérim de la culture sur la radio SRF 2, a recueilli la pétition contre les coupes dans les programmes. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Bâle contre la suppression de l'émission du «magazine scientifique» sur la radio alémanique SRF 2 et contre les coupes dans le journalisme culturel. Une pétition munie de 27'000 signatures a été remise. Les manifestants ont fait écho à l'appel des auditeurs inquiets et des milieux scientifiques et culturels concernés, a observé une journaliste de Keystone-ATS présente sur place.

Ils se sont rassemblés dans l'après-midi sur la place Meret Oppenheim, devant les studios de SRF Bâle, où sont notamment produits les programmes culturels de SRF 2. Des banderoles plaidant «pour une SSR forte» ou avec l'inscription «Science matters» (la science est importante) avaient été déployées.

Plusieurs émissions supprimées

Les participantes et participants ont remis la pétition à Rajan Autze, le responsable éditorial par intérim de la culture à SRF 2. Les initiateurs ont revendiqué la signature de plus de 27'000 auditeurs. Le texte demande que SRF renonce aux coupes annoncées. «Comment devrions-nous vous aider à combattre l'initiative pour une redevance réduite à 200 francs si la radio et la télévision nous laissent en rade?», a demandé un des auteurs de la pétition.

Rajan Autze a justifié la suppression du «magazine scientifique» par la baisse de l'audimat, notamment. Il a assuré aussi que les sujets scientifiques seraient dorénavant abordés dans l'émission «Echo der Zeit» et sur les programmes en ligne. La SRF avait annoncé début février un programme d'économies de quelque 8 millions de francs d'ici fin 2026. Dans les prochains mois, une cinquantaine de postes seront supprimés. Outre le «magazine scientifique», l'émission «Kontext» disparaîtra aussi du programme culturel de la radio SRF 2.