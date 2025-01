Les embouteillages et le marché immobilier préoccupent beaucoup les Suisses pour 2025. Au niveau international, l'optimisme est plus marqué. Le sondage de Blick pour la nouvelle année montre un paysage divisée en ce qui concerne les attentes pour l'avenir.

1/6 Les Suisses se projettent dans l'année 2025 dans le cadre de l'enquête de Blick sur l'année à venir. Et ils ne se montrent guère confiants. Photo: imago/localpic

Joschka Schaffner

Nouvelle année, nouvelles opportunités. Comme le montre le sondage exclusif pour l'année 2025, réalisé par l'institut Gfs.bern pour le compte de Blick, cette affirmation n'est que partiellement vraie pour la population suisse. Celle-ci ne voit pas 2025 d'un très bon oeil.

1 Si l'on en croit la population suisse, 2025 sera sombre

Près de la moitié des personnes interrogées prévoient un avenir plutôt ou très sombre pour la société cette année. Seuls 12% se montrent confiants. Néanmoins, au moins plus d'un tiers d'entre eux ont des sentiments «seulement» mitigés quant à l'année à venir.

« Les gens en Suisse s'estiment plus heureux que l'ensemble de la société Cloé Jans, politologue à gfs.bern »

Lorsqu'il s'agit de leur propre avenir, les sondés se montrent plus optimistes. «C'est une chose connue des études précédentes», explique la politologue Cloé Jans, de gfs.bern, à propos de ce fossé. «Les gens en Suisse s'estiment plus heureux que l'ensemble de la société.» C'est le cas pour 40% d'entre eux. Néanmoins, un quart des personnes interrogées nourrit un sombre pressentiment quant à évolution personnelle – près de la moitié d'entre eux se sentent «découragés» ou «frustrés».

2 Les jeunes sont des pessimistes satisfaits

Les plus pessimistes sont justement les plus jeunes; ceux qui n'ont que peu d'avenir devant eux l'envisagent avec plus de sérénité. C'est l'inverse pour la satisfaction dans la vie personnelle: elle est la plus basse chez les personnes de plus de 70 ans, et la plus haute chez les 16 à 29 ans.

Mais en règle générale, la population suisse se montre étonnamment satisfaite de la manière dont sa vie se déroule actuellement, malgré les perspectives sombres. Sur une échelle de 0 à 10, on obtient une moyenne légèrement positive de 6,1 points parmi toutes les personnes interrogées. «Cela peut être considéré comme une capacité de résistance», explique Cloé Jans. Ou encore qu'il y a un manque d'urgence. «Les crises peuvent aussi faire bouger les choses et pour l'instant, il semble que nous ayons encore tellement de réserves en Suisse que nous ne les sentons pour l'instant pas vraiment.»

3 Les radicaux sur l'Olympe, les Vert-e-s dans la vallée des larmes

Dans un groupe de personnes au moins, le regard porté sur l'avenir et la satisfaction personnelle concordent: personne n'est aussi confiant et heureux que les électeurs du Parti libéral-radical (PLR). «Une orientation économique libérale semble apporter de la stabilité», explique Cloé Jans. En effet, les libéraux-radicaux sont suivis par les Vert'libéraux.

À l'autre extrémité, on trouve les Vert-e-s. Le mal du monde semble y être le plus répandu. «Chez eux, des thèmes comme la catastrophe climatique pèsent probablement plus lourd que pour les autres partis», explique Cloé Jans.

4 Un environnement personnel résistant

La population suisse semble puiser sa force dans la sphère privée. Qu'il s'agisse de leurs relations sociales, de leur santé, de leur équilibre entre vie professionnelle et privée, ou encore de leur niveau de stress, les Suisses voient plutôt une amélioration qu'une détérioration de leur développement personnel.

Ainsi, le véritable optimisme n'apparaît que dans l'environnement personnel, notamment au sein de la famille: 74% estiment que leur développement est extrêmement ou plutôt optimiste.

L'économie suisse fait également l'objet de pronostics tout juste positifs; c'est le seul domaine en dehors de l'activité personnelle. En revanche, l'évaluation est plutôt pessimiste en ce qui concerne la politique nationale et mondiale, ainsi que l'évolution économique globale.

5 Au niveau national: les embouteillages et l'immobilier préoccupent

C'est en matière d'embouteillages que les habitants de la Suisse s'attendent – de loin – à la plus grande détérioration. Seuls 8% s'attendent plutôt, ou clairement, à une amélioration en 2025. Les personnes qui voient une amélioration de la situation en matière d'embouteillages sont par ailleurs nettement plus confiantes quant à l'évolution de la société.

« Le marché du travail suisse est un pilier fort pour la population Cloé Jans, politologue à gfs.bern »

Le marché du logement et de l'immobilier préoccupe également beaucoup les personnes interrogées. S'agit-il de conséquences du dernier dimanche de votation? «Les discussions actuelles sur ces deux thèmes ont bien sûr une influence», répond Cloé Jans. Mais dans ce contexte, il est aussi intéressant de constater que l'avenir de la prévoyance vieillesse est jugé de manière nettement plus positive.

Toujours est-il que 29% s'attendent à ce que le marché du travail s'améliore au cours de l'année actuelle. «Le marché du travail suisse est un pilier fort pour la population», explique Cloé Jans. Il est l'un des principaux facteurs d'influence pour la confiance personnelle et sociale. Mais là aussi: la grande majorité – à savoir 62% – soupçonne des temps plus difficiles.

6 Au niveau international: la Syrie, seule lueur d'espoir

Lorsqu'il s'agit de thèmes internationaux, la population suisse se montre en moyenne plus confiante. Il y a une raison simple à cela, explique Cloé Jans: «Les thèmes nationaux arrivent plus souvent sur la scène politique. C'est pourquoi les habitants suisses peuvent les évaluer de manière plus réaliste.»

Ainsi, en ce qui concerne la Syrie, on aperçoit tout de même une lueur d'espoir à l'horizon: après la chute du dirigeant Bachar al-Assad, 51% d'entre eux s'attendent à une amélioration de la situation. Et c'est également le cas pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne (38%). En revanche, les personnes interrogées s'attendent à peu d'améliorations en ce qui concerne le développement économique en Allemagne ou le changement climatique.

Au total, 2698 personnes ont participé à l'enquête représentative entre le 23 et le 30 décembre 2024. La marge d'erreur est d'environ 1,9 point de pourcentage.