Nemo a rencontré le roi Charles III lors d'une performance vendredi soir

1/4 Le roi Charles III a remercié Nemo pour sa performance vendredi soir au Royal Albert Hall. Photo: AFP

Evelyne Rollason et Michel Imhof

Nemo a chanté vendredi soir à Londres lors de la Royal Variety Performance pour le roi Charles III, et a même serré la main du monarque. Ce dernier a remercié personnellement les artistes, y compris Nemo. La reine Camilla n'a toutefois pas eu l'occasion d'écouter sa voix, ayant dû annuler sa venue pour des raisons de santé.

La Royal Variety Performance est un événement annuel qui est diffusé en différé à la télévision. Les recettes de l'événement sont reversées à la Royal Variety Charity, une fondation patronnée par le roi Charles III. Les membres de la famille royale britannique qui participent à cette manifestation changent chaque année; il n'était donc pas prévu que Nemo se produise devant le couple royal.

Nemo parmi les stars internationales

Les stars présentes aux côtés de Nemo constituaient la crème de la crème de la scène britannique. Elton John et son mari David Furnish ont présenté un numéro de leur nouvelle comédie musicale «The Devil Wears Prada» avec Vanessa Williams. La chanteuse de «Murder on the Dance Floor» Sophie Ellis-Bextor et le lauréat du Brit Award James Bay étaient également présents. D'autres personnalités du monde de la comédie, de la danse et de l'art y ont aussi fait une apparition.

Lors des précédents spectacles, on compte des grands noms comme Marlene Dietrich en 1963, Nana Mouskouri en 1986, Kylie Minogue en 1989 et Robbie Williams en 2012, 2013, 2016 et 2019. Lady Gaga était présente en 2009 et 2016, Ed Sheeran en 2014 et 2021, et Cher en 2001 et 2023.

Cette année, l'événement a été chapeauté par les présentateurs britanniques Amanda Holden et Alan Carr. On ne sait pas encore quand la prestation de Nemo sera diffusée à la télévision. La chaîne britannique ITV parle d'une rediffusion en décembre.