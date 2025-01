Un incendie ravage une maison à Courlevon (FR)

Un bâtiment inhabité situé entre Morat et Fribourg a été détruit par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi.

Un incendie a ravagé dans la nuit de vendredi à samedi une maison à Courlevon (FR), entre Morat et Fribourg. Par chance, l'immeuble était inhabité. Le montant des dégâts n’a pas encore été estimé.

Personne n’a été blessé et une enquête est en cours, a indiqué samedi la Police cantonale fribourgeoise. Le Centre d’engagement et d’alarme de celle-ci a été alerté vers 1h30. Sur place, les pompiers de la base de départ de See Zentrum ont rapidement circonscrit le sinistre. Une ambulance a été engagée préventivement.