Publié: il y a 29 minutes

La conseillère nationale Aline Trede a été désignée candidate des Vert-e-s bernois pour les élections au Conseil-exécutif. Élue par la base du parti, elle vise à succéder à sa collègue Christine Häsler au gouvernement cantonal.

Aline Trede candidate au Conseil exécutif pour les Vert-e-s bernois

Aline Trede est candidate au Conseil exécutif pour les Vert-e-s bernois. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les Vert-e-s bernois se lancent dans les élections au Conseil-exécutif de mars prochain avec la conseillère nationale Aline Trede. La base du parti a désigné la politicienne de 42 ans mercredi soir, lors de l'assemblée des délégués.

Alin Trede, connue au niveau national, s'est imposée dès le premier tour de scrutin face à la concurrence interne au parti, composée de la conseillère municipale biennoise Lena Frank et du député de Meiringen Beat Kohler.

Elections le 29 mars prochain

L'ancienne cofondatrice des Jeunes Verts suisses a commencé sa carrière politique au Parlement de la ville de Berne, avant d'être élue au Conseil national en 2013. Après avoir manqué sa réélection en 2015, elle est revenue à la Chambre des cantons en 2018.

Alin Trede veut maintenant faire le saut au gouvernement cantonal bernois, où elle souhaite succéder à sa collègue de parti Christine Häsler. Les élections cantonales auront lieu le 29 mars prochain.