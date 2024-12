Un centre de médecine intégrative inauguré à Yverdon

Photo: IMAGO/YAY Images

ATS Agence télégraphique suisse

Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) ont inauguré mercredi à Yverdon-les-Bains (VD) «EquYlibre», leur nouveau centre de médecine intégrative. Alliant médecine classique et thérapies complémentaires, ce centre a pour ambition de traiter le patient dans sa globalité.

Acupuncture, médecine fonctionnelle, sonothérapie, hypnose, homéopathie figurent parmi les nombreuses thérapies disponibles au Centre de médecine intégrative EquYlibre, situé dans le bâtiment «Le Forum» à Y-Parc, ont annoncé les eHnv mercredi. En mettant l’accent sur la prévention et le maintien de la santé, ce centre accompagne les patients dans leur parcours, qu’il s’agisse de soulager des symptômes ou d’améliorer leur qualité de vie sur le long terme.

EquYlibre se distingue par une approche interdisciplinaire où médecins, thérapeutes et professionnels de la santé travaillent en synergie pour garantir des solutions adaptées et efficaces. Cette collaboration permet d’allier expertise médicale et thérapies complémentaires dans un cadre sécurisé, soutenu par les standards de qualité des eHnv et les interactions avec les différents services de l’hôpital, comme le centre d’antalgie implanté au même étage.

Ce modèle s’inscrit aussi comme une réponse aux attentes croissantes pour des prises en charge intégrées et centrées sur le bien-être global, souligne le communiqué.