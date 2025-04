Un nouveau campus de formation prend forme à Sierre. Le projet, estimé à 46,7 millions de francs, accueillera près de 300 étudiants et favorisera les collaborations artistiques entre les différentes filières.

Ecole de Design et Haute Ecole d’Art (EDHEA)

Philippe Darbellay a mis la main à la pâte. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La première pierre du chantier de construction du futur campus de l’Ecole de Design et Haute Ecole d’Art (EDHEA) et de l’Ecole de couture du Valais à Sierre a été posée, lundi après-midi. Attendu pour la rentrée scolaire 2027, le futur établissement de formation permettra de réunir les deux écoles et de mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

La pose symbolique de la première pierre a été effectuée conjointement par Christophe Darbellay (le chef du Département valaisan de l'économie et de la formation), Pierre Berthod (le président de Sierre), François Seppey (directeur de la HES-SO Valais) et l'architecte cantonale, Philippe Venetz.

La proximité physique des différentes filières devrait également déboucher sur de nouvelles collaborations artistiques entre les écoles et les différentes filières, selon l'Etat du Valais. Elles concernent également la mutualisation d’espaces communs.

Limites de capacité

Les locaux de l’EDHEA sont actuellement répartis sur différents bâtiments en ville de Sierre. Le regroupement en un site unique permettra de renforcer l’unité et l’identité de l’école ainsi que son attractivité dans le monde concurrentiel des hautes écoles d’art.

De son côté, le bâtiment occupé par l’Ecole de couture a atteint ses limites en termes d’accueil et ne convient plus aux besoins de développement et à la réalisation de nouveaux projets de formation.

Un projet genevois

Elaboré par les bureaux CLR architectes SA à Genève et EDMS ingénieurs SA au Petit-Lancy (GE), le projet architectural prend place sur le site des anciennes halles Usego. Les halles existantes seront, elles, conservées.

Une salle d’exposition ouverte au public, un réfectoire, une cafétéria, une bibliothèque et des ateliers sont prévus dans ce nouvel écrin. Le futur campus sera complété par l’implantation d’une nouvelle construction au sud-ouest du bâtiment existant.

Ce nouveau volume comprendra six niveaux et accueillera la partie administrative du campus, des espaces de formation, une salle de projection et de conférence ainsi qu’une aula.

Devisé à 46,7 millions de francs, partagés entre l’Etat du Valais, la Confédération via le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation et la commune de Sierre, le nouveau campus accueillera près de 300 personnes en formation.