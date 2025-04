La Suisse et 35 autres membres s'engagent à nouveau à honorer les règles de l'OMC. Dans une déclaration pour les 30 ans de l'institution attaquée par le président américain Donald Trump, ils réaffirment leur soutien à un «système commercial mondial prévisible».

La Suisse et 35 autres membres déclarent leur amour à l'OMC

La Suisse et Singapour ont manoeuvré pour rassembler des dizaines de pays en soutien à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Face aux difficultés, «notre attachement collectif aux principes de l'OMC et au maintien de l'ouverture commerciale est plus crucial que jamais», affirment ces acteurs dans leur communication datée de mercredi et relayée jeudi lors d'une réunion.

Ils déplorent notamment «la montée du protectionnisme». Ni les Etats-Unis, sans surprise, ni aucun pays membre de l'UE ne sont associés à cette déclaration pilotée par la Suisse et Singapour.

Et plusieurs pays, dont la Chine, ont accusé les Etats-Unis de violer les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans la série de droits de douane annoncés par le président Trump.

Jeudi, Washington a répété à l'OMC à Genève ne faire qu'appliquer la clause de sécurité nationale prévue par les membres. Une réponse qui ne convainc pas Pékin.