Les droits de douane américains vont avoir des «implications substantielles» pour le commerce et l'économie mondiale, selon la cheffe de l'OMC. Ils devraient contracter le volume de marchandises d'environ 1% cette année, a dit Ngozi Okonjo-Iweala jeudi à Genève.

Ngozi Okonjo-Iweala appelle à nouveau les Etats membres à dialoguer pour résoudre leurs divergences. (Archive) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Selon la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les droits de douane américains auront des «implications significatives» pour le commerce et l'économie mondiale. Cette première évaluation combine à la fois les derniers tarifs annoncés mercredi par le président américain Donald Trump et ceux déjà relayés depuis son retour au pouvoir fin janvier. L'institution tablait auparavant sur une progression d'environ 3% du volume de marchandises cette année.

Malgré tout, trois quarts du commerce mondial ont toujours lieu selon les règles de l'OMC de la nation la plus favorisée, insiste la directrice générale. Une part en recul de quelques points de pourcentage depuis début janvier toutefois. Ngozi Okonjo-Iweala appelle à nouveau les Etats membres à dialoguer pour résoudre leurs divergences et à la «responsabilité» dans les réponses aux pressions des tarifs américains.

Beaucoup d'entre eux ont contacté l'organisation. Si l'annonce de droits de douane supplémentaires, leur étendue et les explications utilisées ont surpris jeudi parmi les Etats membres, une source de l'un d'entre eux a relayé à Keystone-ATS une «sidération».

Plainte suisse encore ouverte

Le conseiller fédéral Guy Parmelin n'a pas exclu une plainte suisse auprès de l'organisation. Mais la Suisse veut donner du temps au dialogue avec Washington pour tenter de négocier sur les tarifs qui lui seront imposés dès mercredi prochain. Et comme défenseure du système multilatéral, elle recourt rarement à cet instrument juridique.

Avant même les derniers tarifs douaniers, la Chine et le Canada ont déjà déposé des plaintes ces derniers mois après les précédentes annonces du président américain contre eux. Dans tous les cas, une procédure auprès de l'institution est actuellement plus symbolique que contraignante, en raison même de l'attitude des Etats-Unis.

Pendant son premier mandat, Donald Trump avait rendu l'organisation dysfonctionnelle en rendant inopérant le tribunal d'appel de l'OMC. Son successeur Joe Biden n'avait rien changé à cette situation. Résultat, la Suisse, comme d'autres pays, avait certes obtenu gain de cause dans sa plainte contre Washington sur des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium. Une décision qui ouvrait la possibilité de mesures réparatrices pour la Suisse. Or, les Etats-Unis ont fait recours contre cet arrêt. Comme le tribunal d'appel est bloqué, l'affaire ne peut être tranchée. Donald Trump n'a jamais caché son animosité contre l'OMC.

En arriérés de paiement

Son pays, qui alimente de près de 12% l'enveloppe de l'organisation, n'a plus versé de contribution depuis début 2024 et est considéré désormais en «arriérés» de paiement aux côtés de huit autres membres par l'institution. Souvent, les cotisations sont honorées en milieu d'année.

«Les arriérés peuvent affecter la capacité opérationnelle du secrétariat de l'OMC», a affirmé il y a quelques jours à Keystone-ATS le porte-parole de l'institution, Ismaila Dieng. Mais celui-ci continue de considérer ses ressources «avec prudence» et a des plans pour oeuvrer dans les limites qui lui sont imposées, avait-il dit.

Les Etats-Unis veulent analyser jusqu'à début août si leur participation au système multilatéral est «contraire à leurs intérêts». «Le financement pour l'OMC, comme pour d'autres organisations internationales, est actuellement évalué», a affirmé il y a quelques jours à Keystone-ATS un porte-parole du Département d'Etat américain.