Drame en Valais
Deux alpinistes ont perdu la vie sur le Weissmies

Deux alpinistes ont perdu la vie sur le Weissmies dans le Valais. Malgré les efforts des sauveteurs, les corps des deux hommes ont été retrouvés sans vie mardi, après leur ascension du 22 août.
Publié: il y a 30 minutes
Deux alpinistes ont perdu la vie après leur ascension le 22 août sur le Weissmies. (image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse

Deux alpinistes sont décédés dans la région du Simplon (VS) alors qu'ils redescendaient du sommet du Weissmies, dont ils ont entrepris l'ascension le 22 août. Malgré les recherches, les deux hommes n'ont pu qu'être retrouvés sans vie mardi.

Les sauveteurs de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), d'Air-Zermatt ainsi que la REGA ont été impliqués dans les opérations de recherche, a indiqué la police valaisanne jeudi dans un communiqué. Malgré les opérations menées, les alpinistes n'ont pu être retrouvés immédiatement.

Identification en cours

Les deux hommes se trouvaient à une altitude d'environ 3950 mètres lorsque l'un d'entre eux a chuté vendredi dernier. «Son compagnon a immédiatement alerté les secours qui se sont rendus immédiatement sur place», détaille la police.

L'identification formelle des victimes est toujours en cours. Le Ministère public a ouvert une instruction, a encore précisé la police valaisanne. Le sommet du Weissmies (4017 mètres) domine la vallée de Saas. Son versant sud-est descend vers la région du Simplon.

