Un père aurait tué sa femme et sa fille de 17 ans avant de se suicider

Ce probable double féminicide a nécessité l’engagement de nombreux enquêteurs et enquêtrices de la police judiciaire, des gendarmes de La Chaux-de-Fonds, ainsi que des intervenants du Centre universitaire romand de médecine légale (Curml). Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Le père aurait tué sa femme et sa fille dans leur sommeil, avant de se suicider. Ce vendredi 25 octobre en fin de journée, des tiers sans nouvelle d'une famille domiciliée à La Chaux-de-Fonds ont informé la police neuchâteloise. Celle-ci a découvert trois personnes décédées dans un logement.

Les investigations de la police judiciaire établissent ce lundi que les victimes sont issues d’une même famille. «Il s’agit d’un couple, le père âgé de 38 ans et la mère de 42 ans, ainsi que de leur fille âgée de 17 ans, dévoile le communiqué de la police cantonale. Ils sont de nationalités française et thaïlandaise et étaient domiciliés depuis de nombreuses années à La Chaux-de-Fonds.»

La situation financière familiale en cause?

Selon les constatations faites sur les lieux, le père se serait servi d'une arme à feu pour commettre ce double féminicide. Il se serait ensuite ôté la vie, là encore au moyen d’une arme à feu. Les motifs du crime «font l’objet d’investigations, mais semblent être liés à une situation financière péjorée», expliquent les forces de l'ordre.

L'enquête est toujours en cours. Le communiqué évoque la mise en place d'un soutien psychologique dans le lycée fréquenté par la fille du couple et l'ouverture d'un espace d’écoute pour les élèves.