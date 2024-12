La station Nord vaudoise de Sainte-Croix/Les Rasses annonce son ouverture pour Noël. Ski alpin, ski de fond, raquettes et randonnée seront au rendez-vous dès le 24 décembre.

Photo: Jonathan Viey

ATS Agence télégraphique suisse

Le domaine de Sainte-Croix/Les Rasses pourra ouvrir ses portes pour les fêtes de fin d'année grâce aux importantes chutes de neige des derniers jours et au travail soutenu des équipes en charge des pistes, annonce la station lundi dans un communiqué. Cela n'était plus arrivé depuis des années.

Il sera possible de skier sur le domaine vaudois dès le 24 décembre et sept jours sur sept, aussi longtemps que les conditions météorologiques le permettront. La station rappelle qu'elle fait partie de la communauté Magic Pass, mais qu'il est également possible d'acquérir des cartes à points ou un forfait à l'heure ou à la journée.

En plus de l'ouverture annoncée pour les passionnés de ski alpin, les onze sentiers raquettes, ainsi que les trois itinéraires de ski de randonnée sont balisés et prêts. Il en est de même pour les 65 kilomètres de pistes de ski de fond dont une grande partie sera accessible dès mardi.

La piste éclairée de Sainte-Croix devrait également être praticable dès mardi. Quant aux pistes de ski de fond de l'Auberson, elles devraient être accessibles prochainement.