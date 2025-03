«Son héritage perdurera bien au-delà de son époque»

Marc Walder, CEO Ringier SA

C'est avec une profonde tristesse que nous prenons congé d'Ellen Ringier, docteure en droit, une femme remarquable qui a durablement marqué la société. Ellen Ringier s'est éteinte le 19 mars 2025 à l'âge de 73 ans, après une grave maladie, entourée de sa famille à Zurich.

La juriste, philanthrope, éditrice et citoyenne engagée laisse un héritage qui perdurera bien au-delà de son époque. Tout au long de sa vie, Ellen Ringier a suivi le credo de son grand-père: «All life is about is to give other people a chance». Ellen Ringier en a fait sa mission de vie.

En tant que fondatrice de la Fondation Elternsein et éditrice du magazine parental Fritz+Fränzi, Ellen Ringier s'est engagée sans relâche pour les familles et l'éducation. Sa vision d'accomplir de grandes choses avec force, engagement et un objectif clair s'est concrétisée dans de nombreux projets réussis.

Ellen Ringier était également une force importante dans le domaine culturel, que ce soit en tant que présidente de longue date du «Musée d'art concret et constructif» ou au sein du conseil d'administration du Schauspielhaus de Zurich.

À travers la création de «Rock gegen Hass» (Rock contre la haine) et son engagement résolu contre l'antisémitisme, Ellen Ringier a œuvré toute sa vie à combattre l'intolérance.

Tout au long de sa vie, Ellen Ringier a accordé une grande importance à son indépendance. Cette autonomie a façonné non seulement sa vie personnelle, mais aussi son travail professionnel. Que ce soit dans son mariage, son travail culturel et philanthropique ou dans son rôle d'éditrice, elle a toujours préservé sa propre voix et sa liberté de décision. Son indépendance n'était pas seulement une préoccupation personnelle, mais aussi la base de son succès et de sa capacité à inspirer et à soutenir les autres. Bien qu'elle se soit beaucoup investie auprès des autres, elle était aussi une mère aimante et une grand-mère passionnée.

Ellen Ringier était une femme discrète lorsqu'il s'agissait de réalisations. Mais forte et claire lorsqu'il s'agissait de défendre ses convictions.

Ellen Ringier n'a jamais hésité à prendre position. Elle laisse derrière elle non seulement son œuvre, mais aussi sa philosophie de vie: «On ne doit pas faire semblant, on doit faire pareil». Elle nous rappelle que ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous devrions aussi le faire pour les autres.

Avec Ellen Ringier, nous perdons une personnalité visionnaire, une philanthrope engagée et un modèle pour des générations. Son héritage continuera à vivre dans la vie de tous ceux qu'elle a touchés et inspirés.

Que sa mémoire nous encourage à contribuer à une société meilleure.

En ces heures difficiles, nos pensées vont à la famille d'Ellen Ringier et à ses proches. Nous leur adressons nos sincères condoléances.

