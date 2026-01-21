«Trilatérales» Ukraine-Russie-Etats-Unis cette semaine aux Emirats

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué jeudi des discussions «trilatérales» entre l'Ukraine, les Etats-Unis et la Russie devant se dérouler cette semaine aux Emirats arabes unis, sans plus de précisions.

«Je pense que ce sera la première rencontre trilatérale aux Emirats (arabes unis), ce sera demain et après-demain...», a déclaré Zelensky au Forum économique mondial de Davos, ajoutant: «Les Russes doivent être prêts à des compromis.»

Zelensky, qui venait de s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump, n'a pas dit quel serait le format des discussions, ni si les représentants ukrainiens et russes discuteraient directement. Son cabinet n'avait pas répondu dans l'immédiat aux demandes de précisions.

Source: AFP