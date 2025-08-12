Publié: il y a 45 minutes

En faillite, l'assureur maladie KLuG basé à Zoug cessera son activité à la fin de l'année. Pour protéger les près de 9300 assurés, l'entreprise plus que centenaire a été déclarée insolvable.

L’assureur KLuG, plus que centenaire, met la clé sous la porte

La caisse maladie KLuG est sise à Zoug dans l'ancien bâtiment administratif de Landis et Gyr, dont elle était autrefois la caisse maladie d'entreprise (archives). Photo: ALEXANDRA WEY

ATS Agence télégraphique suisse

En difficulté financière, l’assureur maladie KLuG, basé à Zoug, mettra fin à ses activités d’ici la fin de l’année. Plus que centenaire, l’entreprise a été déclarée insolvable afin de protéger ses quelque 9300 assurés. Le 6 août dernier, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a constaté l’insolvabilité de KLuG et retiré au 31 décembre 2025 l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale, précisent les autorités mardi dans un communiqué. La direction de KLuG avait demandé fin juillet ces deux mesures.

Selon la loi, si une caisse-maladie devient insolvable, un fonds d’insolvabilité prend en charge les coûts des prestations assurées pour protéger les personnes affiliées à l’assurance-maladie sociale. L’OFSP a ordonné l’activation immédiate de ce fonds pour éviter tout défaut de paiement. Il examine en outre si la faillite a une incidence sur le plan pénal.

Pour l’année prochaine, une offre sera soumise dès cet automne aux assurés de KLuG pour un changement auprès de l'assureur Helsana.