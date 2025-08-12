DE
FR

D'ici fin 2025
L’assureur KLuG, plus que centenaire, met la clé sous la porte

En faillite, l'assureur maladie KLuG basé à Zoug cessera son activité à la fin de l'année. Pour protéger les près de 9300 assurés, l'entreprise plus que centenaire a été déclarée insolvable.
Publié: il y a 45 minutes
Partager
Écouter
La caisse maladie KLuG est sise à Zoug dans l'ancien bâtiment administratif de Landis et Gyr, dont elle était autrefois la caisse maladie d'entreprise (archives).
Photo: ALEXANDRA WEY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En difficulté financière, l’assureur maladie KLuG, basé à Zoug, mettra fin à ses activités d’ici la fin de l’année. Plus que centenaire, l’entreprise a été déclarée insolvable afin de protéger ses quelque 9300 assurés. Le 6 août dernier, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a constaté l’insolvabilité de KLuG et retiré au 31 décembre 2025 l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale, précisent les autorités mardi dans un communiqué. La direction de KLuG avait demandé fin juillet ces deux mesures.

Selon la loi, si une caisse-maladie devient insolvable, un fonds d’insolvabilité prend en charge les coûts des prestations assurées pour protéger les personnes affiliées à l’assurance-maladie sociale. L’OFSP a ordonné l’activation immédiate de ce fonds pour éviter tout défaut de paiement. Il examine en outre si la faillite a une incidence sur le plan pénal.

Pour l’année prochaine, une offre sera soumise dès cet automne aux assurés de KLuG pour un changement auprès de l'assureur Helsana.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la