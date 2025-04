La Suisse lance une taskforce pour lutter contre les étrangers multirécidivistes. Ce projet-pilote d'un an, approuvé à tous les niveaux, débutera en juin. L'objectif est de systématiser la détention et l'exécution des renvois des récidivistes.

Une nouvelle taskforce pour lutter contre les étrangers criminels a été lancée en Suisse. (iage d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dotera d'une taskforce pour lutter contre les étrangers multirécidivistes. Le projet-pilote a été approuvé à tous les échelons. D'une durée provisoirement limitée à un an, il démarrera en juin.

Les cantons et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) communiqueront à la taskforce les cas de personnes relevant du domaine de l'asile ou de celui des étrangers qui posent particulièrement problème. Cette taskforce veillera à ce que toutes les possibilités offertes dans le domaine des mesures de contrainte soient exploitées et à ce que toutes les étapes de la procédure soient coordonnées au mieux.

Les récidivistes dans le collimateur

L'objectif du projet est que les récidivistes soient systématiquement mis en détention et que les renvois soient exécutés, a indiqué vendredi le SEM dans un communiqué. Les enseignements tirés seront intégrés dans un plan d'action qui devrait être présenté en 2026.

Le projet est géré conjointement par le SEM et par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). La direction opérationnelle est du ressort de l'Association des services cantonaux de migration et du SEM.