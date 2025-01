L'élue controversée Sanija Ameti quitte les Vert'libéraux

La co-présidente du mouvement Opération Libero Sanija Ameti et membre des Vert'libéraux annonce quitter le parti en raison de désaccords.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

L'élue Sanija Ameti a annoncé ce mardi qu'elle quittait les Vert'libéraux, apprend-on de Watson. Dans son communiqué, l'élue qui avait tiré sur un tableau représentant la Vierge et Jésus a simplement indiqué: «Je suis entrée en politique parce que je veux apporter mes valeurs libérales et démocratiques et contribuer à façonner la politique suisse. Cela n'est plus possible au sein du Parti vert'libéral.»

