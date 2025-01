Offensive hivernale juste avant Noël

Alors que l’hémisphère nord vient de plonger dans l’hiver astronomique, plusieurs perturbations actives sont attendues sur la Suisse jusqu’au réveillon de Noël. La faute à la dépression Enol, qui va transiter au-dessus des Alpes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les choses sérieuses ont commencé samedi soir avec les premières précipitations. La journée de dimanche sera particulièrement maussade et venteuse. La limite de la neige va temporairement remonter vers 1500m d’altitude en matinée, puis s’abaisser vers 700m l’après-midi et finalement se rapprocher de la plaine en soirée, ainsi que la nuit suivante. Des rafales tempétueuses sont en outre attendues en montagne. La journée de lundi devrait être tout autant hivernale. Face à la situation, MétéoSuisse a émis des alertes de degré 3/5 pour fortes chutes de neige sur une bonne partie du territoire alpin et de degré 2/5 concernant les forts vents pour l'ensemble de la Suisse romande.

Neige fraîche attendue entre dimanche et mardi (source: SLF)

Ces conditions vont engendrer d’importants cumuls de neige en montagne, où plus d’un mètre de poudreuse est attendu d’ici à mardi. Les Préalpes et le Jura ne seront pas en reste avec jusqu’à 30 cm de neige, alors que sur les hauteurs du Plateau, à plus de 600m d’altitude, il pourrait en tomber entre 2 et 10 cm. Soyez vigilants si vous prenez la route ces prochaines heures!