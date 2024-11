A cause de la neige, des retards et suppressions sont attendus sur les lignes CFF

Les chutes de neige persistantes sèment la pagaille sur les lignes de trains CFF. Des retards et des annulations sont possibles, a expliqué sur la plateforme X, l'ex-régie fédérale. En cause notamment, des dérangements à la ligne de contact, des pannes de véhicules et des aiguilles gelées.

Les lignes affectées ne sont pas encore connues. Les CFF recommandent à leurs clients de «vérifier les horaires en ligne avant d'entreprendre leur voyage ce matin». Des trains sur la ligne Lausanne-Genève sont supprimés et des retards ont été annoncés.

Les équipes des CFF ont travaillé toute la nuit pour permettre aux infrastructures de fonctionner. Mais de nouvelles perturbations liées aux conditions météorologiques sont d'ores et déjà annoncées, malgré l'engagement sur le terrain jeudi et dans la nuit. Les chutes de neige abondantes et des températures négatives font particulièrement souffrir le matériel roulant et les infrastructures.