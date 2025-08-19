Publié: il y a 26 minutes

Un touriste néerlandais de 57 ans a perdu la vie au Titlis après une chute dans une crevasse. La police obwaldienne a retrouvé son corps mardi, après des recherches intensives débutées lundi.

Un homme meurt au Titlis après une chute dans une crevasse

Un homme meurt au Titlis après une chute dans une crevasse

Un homme de 57 ans meurt au Titlis après une chute dans une crevasse. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Un Néerlandais de 57 ans est décédé lundi au Titlis après être tombé dans une crevasse. La police obwaldienne l'a retrouvé mardi peu avant midi, indique-t-elle dans un communiqué.

Les forces de secours avaient démarré les recherches lundi et jusque tard dans la nuit, sans succès. L'homme décédé habitait dans la région.