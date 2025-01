Le dentifrice au fluorure protège contre les caries. Mais que se passe-t-il si les enfants l'avalent? Photo: Keystone

Thomas Bürgisser

Le dentifrice fluoré est-il dangereux pour les enfants? C'est du moins une source d'inquiétude importante de nombreux parents. Le dentiste Florian Wegehaupt décrypte la situation et explique comment agir.

Professeur Wegehaupt, à quelle fréquence devez-vous défendre les dentifrices au fluorure face aux parents?

Il y a toujours eu des parents sceptiques à l'égard du fluorure. L'intensité de la critique évolue par vagues.

« Les fluorures ne posent problème qu'en grandes quantités »

Quels sont les points de critique les plus fréquents?

La peur d'un empoisonnement est la plus centrale. Mais cela est aussi lié au fait que le fluorure est souvent confondu avec le fluor, parfois même dans les rapports des médias. Le fluor élémentaire gazeux est effectivement très toxique. Les fluorures sont toutefois des sels de l'acide fluorhydrique et ne posent problème qu'en grandes quantités. Par ailleurs, on craint également un surdosage de fluor, qui peut entraîner des colorations blanchâtres sur les dents – c'est ce que l'on appelle la fluorose dentaire. Certains mettent aussi en garde contre la fragilité des os, la fluorose squelettique.

Des dangers qui peuvent faire peur aux parents, ce qui est compréhensible...

... mais qui sont tout simplement infondés en Suisse.

D'où viennent donc ces craintes?

Sur Internet, chacun trouve aujourd'hui – sans filtre – des informations et des études du monde entier, que l'on classe ensuite de manière erronée sans les connaissances de base correspondantes. Il existe certes des régions du monde dans lesquelles des taux élevés de fluorure dans l'eau potable posent problème et peuvent entraîner une fluorose dentaire et squelettique. Cela peut arriver lorsque l'eau s'est par exemple infiltrée dans des roches volcaniques. Mais ce risque ne peut pas être transposé tel quel à la Suisse. Nous avons également des valeurs limites strictes pour le fluorure dans l'eau potable.

Le professeur Florian Wegehaupt est professeur titulaire à l'université de Zurich et directeur scientifique du département de dentisterie préventive et d'épidémiologie orale de la clinique de conservation des dents et de dentisterie préventive. Photo: zVg

Quelle est l'action du fluor?

Il aide à lutter contre les caries à trois niveaux. Ainsi, les fluorures contribuent à ce que l'émail se reminéralise plus rapidement lorsqu'il a été endommagé par des acides. Comme les défauts de l'émail se referment plus rapidement, les caries peuvent apparaître moins vite. Parallèlement, les fluorures sont également intégrés dans l'émail dentaire et le rendent plus résistant. Enfin, le métabolisme des bactéries est légèrement inhibé en présence de fluorure, ce qui leur permet de produire moins d'acide dès le début.

« Pour qu'un enfant présente des symptômes d'intoxication, il faudrait qu'il avale de très grandes quantités de dentifrice contenant du fluorure »

Quel est le succès?

À partir des années 1960, les dentifrices contenant du fluorure se sont de plus en plus répandus, notamment par le biais de l'enseignement prophylactique naissant dans les écoles. Une étude de l'université de Zurich a montré que les caries chez les enfants ont diminué de 90%, entre cette époque et le début du millénaire. Autrefois, pratiquement tous les enfants avaient déjà des caries avant l'âge de douze ans. Aujourd'hui, cela n'arrive plus que sporadiquement. Bien sûr, les brosses à dents se sont améliorées durant cette période, tout comme l'information sur le brossage correct des dents ou sur ce qu'il faut regarder lors des repas. Mais environ un tiers du recul est attribué aux fluorures contenus dans les dentifrices.

Les craintes des parents sceptiques sont-elles totalement infondées?

Pour qu'un enfant présente des symptômes d'intoxication, il faudrait qu'il avale de très grandes quantités de dentifrice contenant du fluor. La fluorose dentaire due à un surdosage est également très rare en Suisse. Néanmoins, il y a bien sûr des précautions à prendre, notamment chez les enfants, pour ne pas risquer un surdosage.

« Je déconseille en outre les dentifrices au goût intense de fraise »

A quoi faut-il faire attention?

Les enfants devraient utiliser un dentifrice pour enfants adapté à leur âge. Ceux-ci ne contiennent qu'environ un tiers de fluorure de plus que les dentifrices pour adultes. C'est ce qui est prescrit en Suisse. Je déconseille en outre les dentifrices au goût intense de fraise, etc. Cela ne fait qu'inciter les enfants à avaler le dentifrice après s'être brossé les dents. Bien sûr, cela ne peut pas toujours être évité. C'est pourquoi il ne faut pas trop remplir la brosse à dents. Une goutte de dentifrice de la taille d'un petit pois suffit.

Ou alors, on ne commence que lorsque l'enfant est déjà plus grand?

Les dentifrices au fluorure sont particulièrement importants pour les jeunes enfants. En effet, ils ne se brossent souvent pas encore les dents aussi proprement que les adultes. Et même si les parents se brossent les dents, ils n'atteignent souvent pas toutes les zones. La protection supplémentaire offerte par les fluorures est donc d'autant plus importante.